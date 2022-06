24.06.2022 h 13:07 commenti

La Protezione civile cerca a Prato un immobile da adibire a magazzino

Il Comune ha pubblicato un bando esplorativo: la struttura dovrà trovarsi in prossimità delle principali arterie viarie cittadine

L’amministrazione comunale cerca in locazione un immobile che si trovi nel comune di Prato, in prossimità delle principali arterie viarie cittadine (come ad esempio: asse delle industrie, prima e seconda tangenziale, viale dell’Unione Europea, viale Leonardo da Vinci) da adibire a magazzino per i mezzi e per le attrezzature di Protezione civile.

L'immobile dovrà avere una superficie coperta complessiva ad uso magazzino, deposito attrezzature, deposito e manutenzione mezzi di almeno 1.500 mq; una superficie coperta ad uso ufficio di circa 200 mq; una superficie scoperta ad uso piazzale di manovra di circa 1.000 mq e dovrà essere libero da persone e cose e disponibile a decorrere da gennaio 2023.

Gli interessati dovranno consegnare all'Ufficio Protocollo (Piazza del Pesce n° 4 - 59100 Prato) entro le 13 di martedì 12 luglio un plico sigillato sul quale dovrà apporsi la denominazione del mittente e la seguente dicitura, sotto pena di nullità dell’offerta, “Non aprire: contiene offerta per immobile da adibire a magazzino della Protezione Civile”.

Il plico dovrà contenere il modulo di domanda allegato e la documentazione descritta nel bando pubblicato alla seguente pagina https://www2.comune.prato.it/avvisi/avvisi-pubblicati-nel-2022/archivio17_15_688_446_25.html