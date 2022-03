31.03.2022 h 14:40 commenti

La proprietà dell'ex Croce Rossa a Santa Cristina blinda l'immobile contro le occupazioni

Già spesi 100mila euro per la sicurezza, ora verrà installato anche un sistema di videosorveglianza collegato con le guardie giurate in modo da impedire a sbandati e tossici di entrare. Nei giorni scorsi lo sgombero con il blitz delle forze dell'ordine

Nell'ex sede della Croce Rossa a Santa Cristina verrà installato un sistema di videosorveglianza collegato con le guardie giurate in modo da impedire a sbandati e tossici di entrare.EsaCri, proprietaria dell' immobile, ha già provveduto a ripulire l'interno dello stabile e nei prossimi giorni installerà le telecamere e un nuovo cancello."Negli ultimi anni - ha spiegato Claudio Malavasi dirigente EsaCri- abbiamo investito 100mila euro per cercare di mettere in sicurezza il palazzo, ma evidentemente non è stato sufficiente. Visto il deteriorarsi della situazione a marzo è stato chiesto al prefetto di Prato la convocazione del tavolo di sicurezza per stabilire un sgombero. L'immobile, infatti, da troppo tempo viene utilizzato come ricovero per sbandati nonostante i nostri tentativi di bloccare l'ingresso". Il blitz interforze è stato programmato la scorsa settimana ( leggi "Ora che la situazione è tornata alla normalità - continua Malavasi - non solo abbiamo deciso di mettere un impianto di videosorveglianza, ma anche di collegarlo alle guardie giurate, in modo che in caso di violazione possano intervenire tempestivamente".L'ex sede della croce Rossa è passata di proprietà dal comitato pratese a Esa Cri, l’ente strumentale costituito dopo il 2012 quando Cri è stata privatizzata, con il compito di vendere alcuni immobile per pagare i debiti. Da allora il degrado è progressivamente aumentato creando anche le proteste dei residenti. Il palazzo che ha ospitato la sede cittadina della Croce Rossa, è un lascito del 1888 ormai sta crollando e difficilmente potrà essere venduto.