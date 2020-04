04.04.2020 h 11:41 commenti

La proposta di Sistema moda: "Paghiamo noi il tampone ai lavoratori, ma fateci ripartire"

La sezione di Confindustria Toscana Nord sta preparando un protocollo per la sicurezza ancora più stringente per evitare che lo stop alla produzione vada oltre la metà del mese. Tra le proposte anche la misurazione della febbre a tutti e visiere insieme alle mascherine

a.a.

Dal distretto pratese una proposta al Governo per aprire le aziende in sicurezza: gli imprenditori disposti a pagare i tamponi ai propri dipendenti. Un'idea che si va sempre più concretizzando per scongiurare che lo stop alle attività venga prolungato oltre la metà del mese.“La sezione Sistema moda di Confindustria Toscana Nord - spiega il presidente Andrea Cavicchi - sta lavorando ad un protocollo sulla sicurezza ancora più stringente di quello previsto dal Governo che prevede anche una diminuzione dei turni di lavoro, la presenza di scanner che misurano la temperatura ai dipendenti e ai fornitori. Stiamo anche pensando di ricorrere ai kit per gli esami del sangue e utilizzare le visiere insieme alle mascherine. Tutto questo per garantire la salute, ma anche per far ripartire l’economia: Prato è in assoluto il distretto con il maggior numero di imprese ferme”.Una situazione, che, comunque potrebbe portare alla scomparsa di piccole aziende artigiane che sono la spina dorsale del sistema Prato. “Quando riapriremo – continua Cavicchi – potrebbero essere scomparse alcune lavorazioni, penso a quelle speciali del cardato, gestite a livello famigliare e quindi poco capitalizzate. La mancanza di liquidità infatti potrebbe portare tante aziende sul baratro”.All’orizzonte anche lo spettro della concorrenza: in altri distretti e soprattutto nazioni si continua a lavorare: “I nostri clienti – prosegue Cavicchi - chiedono certezza nelle consegne, se non evadiamo gli ordini rischiamo di perdere questo immenso patrimonio che si andrebbe ad aggiungere al calo del fatturato, che in media varia dal 40% al 50% rispetto allo scorso anno”.