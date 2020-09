Sarà eseguita nelle prossime ore l'autopsia sul corpo di Ennio Saccenti, presidente emerito dell'Anpi di Prato, trovato cadavere nella sua abitazione sabato sera, 12 settembre, dal figlio ( LEGGI ).L'esame autoptico, come scritto dalla Nazione nella cronaca locale di oggi, è stato richiesto dalla Procura di Prato per chiarire alcuni aspetti della tragica scoperta. Il corpo dell'ottantenne era già in stato di decomposizione. Segno che il decesso è avvenuto molti giorni, se non addirittura settimane prima della scoperta. L'autopsia aiuterà a datare meglio e con più precisione la morte. L'intervento del medico legale incaricato dalla Procura sarà utile anche a escludere con certezza segni di violenza e quindi l'azione di terze persone.