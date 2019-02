28.02.2019 h 09:50 commenti

La procura chiede il processo per i parà che taglieggiavano i cinesi

Chiusa l'inchiesta sui quattro militari accusati di concussione per aver chiesto soldi ai cinesi nel corso di controlli su strada che nemmeno potevano organizzare. Piena confessione di uno degli indagati che ha chiesto di patteggiare, per gli altri firmata la richiesta di rinvio a giudizio

A tre mesi dagli arresti dei quattro militari del progetto 'Strade sicure' accusati di aver chiesto e ottenuto soldi dai cinesi che fermavano per strada con la scusa di controllarli – per altro senza poterlo fare – il sostituto Lorenzo Gestri ha chiuso l'inchiesta dopo aver stralciato la posizione di uno degli indagati e chiesto il rinvio a giudizio per gli altri. Messi agli arresti domiciliari a novembre e sospesi dall'Esercito, i quattro parà in servizio a Prato e in forza alla caserma Marini di Pistoia 183° Reggimento paracadutisti Nembo – il caporal maggiore Emanuele Corrado Pepe, 44 anni, e i soldati Alessandro Ranieri Fazzi, 34, Dimitri Dallai, 24, e Mattia Carrabas 21 – devono rispondere di concussione.

Va verso il patteggiamento, e la procura ha già fatto lo stralcio e dato il suo consenso, Fazzi che, difeso dagli avvocati Alberto Rocca e Michele Nigro, ha ammesso le proprie responsabilità e fornito un contributo importante alle indagini. Richiesta di rinvio a giudizio per Dallai e Carrabs – anche loro hanno confessato – e per Pepe, difeso dall'avvocato Giovanni Renna, unico a non aver rilasciato dichiarazioni.

Le indagini, affidate alla Squadra mobile diretta da Gianluca Aurilia, hanno ricostruito l'attività dei quattro militari che fuori dalla loro competenza organizzavano - è la tesi dell'accusa - controlli su strada, sempre nella zona del Macrolotto 1, fermando i cinesi alla guida di furgoni, invitandoli ad esibire documenti di identità e di trasporto e sollecitandoli a pagare somme in contanti per non andare incontro a multe salate. Richieste di 50 o 100 euro di fronte al rischio di doverne pagare 400 o 500 e così molti cinesi mettevano mano al portafogli per chiudere il controllo senza conseguenze. Un sistema scardinato da uno dei cinesi incappati nella pattuglia che si è sfogato con due conoscenti italiani raccontando di aver pagato per non avere problemi. I due hanno riportato alla polizia le confidenze ricevute e i quattro parà, dopo appostamenti, pedinamenti e intercettazioni, sono finiti ai domiciliari. Nelle carte dell'inchiesta anche la conferma delle vittime chiamate a riconoscere in fotografia i militari ai quali avevano consegnato i soldi e le chat dei cinesi che ad un certo punto, per non dover pagare o rischiare, comunicavano tra loro la posizione dei militari in modo da cambiare strada e non passargli davanti.

Otto i casi accertati e contestati nelle settimane in cui la Squadra mobile ha controllato i movimenti dei quattro militari che una volta si sarebbero accontentati di dieci euro perché il cinese fermato solo quello aveva in tasca e in un'altra circostanza sarebbero rimasti a mani vuote perché la persona controllata, non convinta di quanto gli veniva contestato e prospettato, diceva di voler chiamare i carabinieri.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus