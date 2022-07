05.07.2022 h 09:23 commenti

La procura apre un'inchiesta sulle scritte no vax all'ospedale e al centro Pegaso

Danneggiamento aggravato è l'ipotesi di reato. Al momento si procede contro ignoti. Gli investigatori alla ricerca di elementi utili per risalire agli autori del gesto. Analisi sulle immagini della videosorveglianza

La procura ha aperto un'inchiesta sulle scritte no vax che la notte del 28 giugno hanno imbrattato le pareti dell'ospedale Santo Stefano e i tendoni del centro vaccinale Pegaso in via Galcianese. L'ipotesi di reato è danneggiamento aggravato. Non ci sono, al momento, iscritti sul registro delle notizie di reato. Titolare del fascicolo è il sostituto Valentina Cosci che coordina le indagini affidate alla Digos in seguito alla denuncia della Asl Toscana centro. In mano agli investigatori le immagini riprese dalla videosorveglianza dell'ospedale che mostrano due persone in azione, mentre nessun video è disponibile per il Pegaso sprovvisto di telecamere di sicurezza. Al vaglio anche le dichiarazioni del personale in servizio la notte in cui sono state tracciate le scritte, scoperte dagli uomini della vigilanza durante il giro esterno delle 5.30. Difficile dire se l'azioni sia in qualche modo un richiamo alla sentenza di condanna, pronunciata il giorno precedente, contro il medico di famiglia attivo nelle zone della Montagna pistoiese accusato di aver somministrato per finta i vaccini ai pazienti no vax ma interessati a diventare titolari di green pass.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus