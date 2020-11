02.11.2020 h 16:13 commenti

Cinque insegnanti positivi al covid, intera scuola primaria chiude per effettuare la sanificazione

Dieci classi del plesso Anna Frank a Oste resteranno a casa a partire da oggi. La decisione della dirigente scolastica Albano che ha già contattato la ditta che si occuperà di sanificare aule e spazi comuni. L'assessore Baiano: "Una precauzione in più, gli ambienti sono sicuri. I contagi vengono da fuori"

La scuola primaria Anna Frank a Oste resterà chiusa per permettere la sanificazione degli ambienti in seguito alla positività di cinque insegnanti. La dirigente scolastica Maddalena Albano ha già contattato la ditta che nelle prossime ore inizierà il trattamento, sono anche già stati sostituite le maestre in quarantena, in modo da premettere ai ragazzi, nel giro di pochi giorni di tornare a scuola. “E’ un’operazione che ci rende ancora più sicuri – spiega l’assessore alla pubblica istruzione Antonella Baiano – del resto tutti i protocolli stanno funzionando, i contagi sono venuti al di fuori e infatti non abbiamo alunni positivi”.

La scuola frequentata da 224 alunni e 22 insegnantii, secondo quanto annunciato dal Comune e salvo diverse indicazioni dell'Asl, dovrebbe riaprire mercoledì, i lavori di sanificazione iniziano infatti domani.



