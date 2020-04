23.04.2020 h 17:00 commenti

Ancora nessuna indicazione per l'esame di maturità, preside pratese scrive al ministro

Con una lettera condivisa con gli studenti del quinto anno Mariella Carlotti che dirige il Conservatorio San Niccolò, sollecita Lucia Azzolina a dare al più presto le indicazioni. Tra le righe anche un suggerimento

Manca poco più di un mese all’esame di maturità, ma dal ministero della pubblica istruzione non sono ancora arrivate le indicazioni su come avverrà il colloquio orale. Nessuna certezza neanche se sarà online oppure gli studenti potranno ritornare per l’ultima volta nella loro classe.

I dirigenti scolastici aspettano comunicazioni da Roma anche per poter organizzare tecnicamente l’esame. Per ora si sa soltanto che il colloquio orale, unica prova prevista, avrà un peso di 60 punti e la valutazione del triennio 40, a valutare gli studenti una commissione interna con un presidente esterno.

Stanca di aspettare Mariella Carlotti, dirigente scolastica del Conservatorio San Niccolò,ha deciso di rompere l'attesa scrivendo direttamente a Lucia Azzolina: "Ministra, la prego: definisca presto il contenuto della prova che li attende e non dimentichi che la domanda che io vorrei fare ai miei alunni quest’anno è: cosa hai imparato in questi mesi? Come quello che hai studiato ha dialogato con la fatica che hai vissuto, con le domande che ti sono esplose dentro? Sarei molto desiderosa di sentirli raccontare a noi adulti, a voce alta, quello che tanti mi hanno scritto o detto: sarebbe un tesoro prezioso per la scuola italiana e per il nostro Paese".

Non solo tempi, ma anche chiarimenti sulle modalità: “Ho espresso al ministro – spiega la dirigente scolastica - le mie perplessità sul fatto che l'orale si basi su domande ministeriali da scegliere fra più buste. Credo, invece, che le commissioni interne debbano valutare su che argomenti svolgere il colloquio tenendo conto della grande esperienza che i ragazzi hanno vissuto in questi mesi.”

Non un orale che sia un colloquio psicologico, ma che valuti anche il livello di maturità raggiunto dai ragazzi, un percorso diverso da quello degli scorsi anni: “Quando ho condiviso con gli alunni di quinta liceo l'idea di scrivere al ministro, una ragazza mi ha chiesto di sottolineare come per la prima volta le domande dei filosofi siano diventate anche le sue. Credo che questo esempio sia chiarificatore di quello che voglio esprimere.”

Ora si aspetta una risposta dal ministro per far partire tutta la macchina organizzativa che coinvolge insegnanti, studenti e famiglie.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus