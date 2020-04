18.04.2020 h 09:35 commenti

La preoccupazione del settore meccanotessile: "Riaprire subito ma per noi difficile riprendere senza trasferte all'estero"

Installatori e manutentori non possono lavorare a distanza. Tanti i macchinari inviati all'estero prima dell'emergenza sanitaria e ancora fermi o in attesa di collaudo: uno stop che non consente alle aziende di chiudere gli obblighi contrattuali con i clienti

Una barriera in più con cui fare i conti quando l'industria ricomincerà a lavorare: l'impossibilità di fare trasferte all'estero. E' questa, insieme a tutte le altre, la preoccupazione del meccanotessile pratese, fermo dal 23 marzo e con una prospettiva più difficile rispetto ad altri comparti. “Anche auspicando una riapertura la prossima settimana come il distretto sta chiedendo con forza – il commento di Marco Becheri, coordinatore del gruppo Meccanotessili della sezione Metalmeccanica di Confindustria Toscana nord – rimarrà per noi un problema molto serio legato alle trasferte all'estero dei nostri installatori, manutentori e commerciali. Di fatto, se permane questa situazione non potremo installare macchinari e impianti già spediti né collaudare quelli installati, operazione, quest'ultima, che segna la conclusione dei nostri obblighi contrattuali. A causa dell'impossibilità delle trasferte e in assenza di date certe per il ripristino della normalità, gli ordini in portafoglio vengono già oggi posticipati a date che vanno da settembre a ottobre”. Un settore, dunque, destinato ad una frenata che va oltre la crisi che riguarda tutto il distretto e che va anche oltre il fatto di non poter chiudere i contratti con i clienti che già hanno acquistato gli impianti: “Senza garanzie sui tempi di montaggio – ancora Becheri – sarà difficile acquisire nuovi ordini. Sarà molto arduo riprendere in pieno l'attività con le limitazioni al movimento delle persone che colpiscono in modo particolare le provenienze dall'Italia, Paese visto come particolarmente a rischio. Intanto sarebbe già un primo passo aprire prima del 3 maggio”.

Gli stabilimenti di meccanotessile a Prato sono 26 per un totale di 500 addetti a cui si aggiunge l'indotto. Il 60 per cento della produzione viene esportata all'estero; i mercati principali sono Cina, Stati Uniti, Brasile, Polonia, India e Turchia.



