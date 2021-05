07.05.2021 h 10:31 commenti

La Premiata Forneria Marconi in concerto in piazza Duomo per il festival "Settembre"

La storica band salirà sul palco il primo settembre in occasione del 50ennale dalla registrazione de’ “La Buona Novella”. La data si aggiunge a quelle già annunciate di Willie Peyote e di Colapesce-Dimartino.

La Premiata Forneria Marconi sarà a Prato mercoledì 1 settembre in piazza Duomo in occasione del 50ennale dalla registrazione de’ “La Buona Novella”. Si tratta della terza data del festival "Settembre Prato è spettacolo" dopo quelle già annunciate del 2 settembre con Willie Peyote e del 3 settembre con Colapesce Dimartino. Pfm, una delle band storiche del panorama musicale italiane, riporta in tour i "Vangeli Apocrifi" di Fabrizio De André. Rispetto alla versione originale frutto del loro primo incontro nel 1970, i brani sono stati completamente riarrangiati. Pfm ha aggiunto molte parti musicali inedite per esaltare la poesia di Faber e trasformare le composizioni in una vera Opera Rock. La seconda parte del concerto sarà invece dedicata ai grandi successi della band che è legata fortemente al cantautore genovese. Il biglietti disponibili su Ticketone da oggi venerdì 7 maggio (da 30 a 40 euro) prevedono i posti distanziati, suddivisi in tre settori. La Premiata Forneria Marconi ha uno stile unico e inconfondibile che combina la potenza espressiva della musica rock, progressive e classica in un'unica entità affascinante. Nata nel 1970 (discograficamente nel 1971), la band ha guadagnato rapidamente un posto di rilievo sulla scena internazionale che mantiene tutt'oggi.

