La Prefettura cerca nuovi gestori per dare accoglienza a quasi quattrocento richiedenti asilo

Si tratta di tre bandi che ruotano attorno ad altrettante tipologie d'immobile per un valore complessivo di quasi 3,5 milioni di euro. Scadono il prossimo 5 settembre

La Prefettura di Prato ha pubblicato tre nuovi bandi per dare accoglienza a quasi quattrocento profughi. Si cerca nello specifico tre tipologie di immobili: sotto i 50 posti in centri collettivi, altrettanti ma divisi in singole unità abitative e strutture da 51 a 300 posti. La previsione di migranti è rispettivamente di 92, 196 e 90 presenze per un totale di quasi 380 ospiti da gestire per 12 mesi rinnovabili.

Almeno al momento non si tratta di nuovi arrivi, ma di migranti già presenti nei Cas pratesi la cui gestione è scaduta lo scorso 30 giugno ed è stata prorogata al 30 settembre in attesa di trovare i nuovi gestori. Quelli uscenti sono Coop 22 e Pane e Rose. Come già avvenuto per l'ultimo bando in cui Croce Rossa, cooperativa Eccoci e la onlus L'Aurora hanno garantito la copertura di circa 120 posti in strutture sotto i 50 posti, Coop 22 non parteciperà perchè ritiene che non ci siano le condizioni per garantire standard minimi di qualità dell'accoglienza. La stessa Coop 22 ha fatto ricorso al Tar del Lazio contro i decreti del ministero dell'Interno che hanno imposto tariffe e condizioni peggiori del passato. Questa via giudiziaria è stata indicata dal Tar della Toscana a cui si è rivolta inizialmente la cooperativa.

Negli attuali bandi che scadranno il prossimo 5 settembre e che sono dettagliatissimi su periodicità delle pulizie e qualità dei pasti, il prezzo a base di gara è di poco più di 25 euro al giorno a migrante per le strutture medio grandi e scende a 18 euro per le singole unità abitative. A questa cifra devono essere aggiunti il kit di vestiario che ammonta a 150 euro a base d'asta, il cosiddetto pocket money per l'ospite che resta a 2,5 euro al giorno e una scheda telefonica da 5 euro a persona. Complessivamente gli accordi quadro ammontano a un milione e mezzo di euro per i 196 posti divisi in piccoli immobili, oltre 939mila euro per i 90 posto nelle grandi strutture e quasi un milione di euro per i 92 posti in centri sotto le 50 unità. Totale complessivo quasi 3,5 milioni di euro.

Agli operatori del settore valutare se ci siano i margini per garantire il servizio. In caso di bandi deserti la Prefettura dovrà decidere cosa fare con i quasi 400 migranti che attualmente sono in carico ai gestori con contratto già scaduto e temporaneamente prorogato. Non è un'ipotesi così campata in aria dato che è successo pochi mesi fa con i bandi prefettizi della scorsa primavera. Non è arrivata alcuna offerta per le strutture sopra i 51 posti.

