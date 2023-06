20.06.2023 h 09:47 commenti

La prefettura cerca 195 posti per l'accoglienza dei migranti, pubblicato l'avviso

Il servizio attualmente attivo è prossimo alla scadenza ma serve aumentare la capacità per via degli sbarchi sempre più numerosi a cui si assiste da settimane. L'avviso prevede 150 posti in singole abitazioni e 45 in strutture collettive

Centonavantacinque posti per l'accoglienza dei migranti. E' quanto sta cercando la prefettura di Prato che ha pubblicato un avviso esplorativo per l'affidamento dei servizi di accoglienza e assistenza per cittadini richiedenti la protezione internazionale. Da una parte l'attuale servizio il cui contratto è prossimo alla scadenza, dall'altra l'obbligo di rivedere e aumentare la capacità di ricevere e dare sistemazione ai nuovi arrivi, frutto degli sbarchi sempre più numerosi a cui si assiste già da settimane: questa la necessità alla base della procedura con la quale la prefettura si è messa alla ricerca di 150 posti in singole unità abitative e 45 in strutture collettive.

E' possibile consultare l'avviso esplorativo per l'individuazine dei centri di accoglienza straordinari collegandosi al sito internet della prefettura (sezione 'bandi di gara e contratti').



