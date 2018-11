14.11.2018 h 21:14 commenti

La Prato sportiva piange Ilario Stefanelli, padre del calcio a 5 laniero

Lo storico dirigente del CSI ci lascia all'età di 71 anni

La Prato sportiva piange Ilario Stefanelli, spentosi in mattinata all'età di 71 anni. Era noto soprattutto nell'ambiente del calcio a 5, con la federazione del CSI, Centro Sportivo Italiano, di cui è stato dirigente per oltre 30 anni. E' stato grazie alla sua collaborazione che i tornei di futsal del CSI sono diventati fra i più importanti e seguiti in città, tanto da destare l'interesse delle altre federazioni provinciali. Una famiglia di sportivi la sua, con la passione tramandata subito ai figli (qui nella foto durante l'ultimo compleanno festeggiato in famiglia), Fabrizio che ha militato nella Pallamano Prato in serie A2 e in serie B e Federico che è stato arbitro di calcio a 5 e attualmente stimato maitre di sala in tanti ristoranti toscani e pratesi e a cui Notizie di Prato aveva dedicato un servizio proprio qualche mese fa. Ilario Stefanelli attualmente collaborava nella gestione degli impianti dello Sporting Club Mezzana, continuando la propria passione per il calcio a 5, impianti che oggi sono rimasti chiusi per rispettare il grave lutto.

Per chi volesse dare un ultimo saluto ad Ilario, può farlo alla Pubblica Assistenza di via Dante, i funerali saranno celebrati domani giovedì 15 dicembre alle 15 nella chiesa di Viaccia dove risiedeva la famiglia.