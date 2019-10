22.10.2019 h 11:37 commenti

La Prato di inizio '900 protagonista dell'ultimo "giallo" di Luca Martinelli

Con “Una libera donna d’affari” lo scrittore pratese ci fa fare un tuffo nel passato sulle tracce di una complicata indagine condotta dal maresciallo dei Carabinieri Reali Giorgio Chilleri

Le strade di terra battuta, l’opera lirica al Metastasio, i caffè in piazza del Comune, il tramway che sferraglia vicino alla Fortezza Santa Barbara (oggi Castello dell’imperatore). C’è tutto questo, e molto altro, nelle pagine dell’ultimo romanzo di Luca Martinelli, “Una libera donna d’affari” (Damster Edizioni), in uscita in questi giorni. Un giallo storico che, nel compiersi delle indagini, traccia un piccolo affresco della città di Prato così com’era nel 1905.

Con “Una libera donna d’affari”, dopo l’incursione nel mondo contemporaneo con “Prima dell’uragano” dello scorso anno, Martinelli torna nel terreno del giallo storico, già molte volte battuto con i romanzi e i racconti apocrifi di Sherlock Holmes.

“Una libera donna d’affari” vede impegnato nelle indagini il maresciallo dei Carabinieri Reali, Giorgio Chilleri. Un investigatore che deve farsi le ossa, perché dopo un passato da militare combattente a Porta Pia, nel Corno d’Africa e in Cina, è arrivato al comando della Stazione dei Carabinieri di Prato soltanto da due anni. E il primo caso affrontato, nel 1904, è stato un insuccesso clamoroso, e gli pesa sulle spalle come un macigno. A complicare le indagini, c’è il nome della vittima, Violetta Marconi, donna che vive facendo traduzioni per corrispondenze commerciali con la Francia ma sulla quale grava il sospetto di condurre affari assai più scandalosi.

Ossessionato dal fallimento dell’anno precedente e dalla fama della vittima, il maresciallo Chilleri si trova a fare i conti con una lunga e ingarbugliata lista di sospettati che include i nomi in vista dell’industria tessile, del commercio e della politica cittadina. Non ci sono testimoni diretti, ma solo voci, chiacchiericci, insinuazioni. Unico indizio, il frammento di un messaggio firmato “La vostra adirata Violetta” che fa pensare alle ipotesi più diverse. Ma ogni volta che il maresciallo Chilleri e il suo fidato collaboratore, il brigadiere Valenti, credono di aver individuato il colpevole, gli indizi accusatori si rivelano inesatti e infondati. Sarà difficile per il maresciallo Chilleri decifrare il mistero di un omicidio che è frutto dei peggiori istinti e sentimenti umani.

Il romanzo sarà presentato a Prato domenica 10 novembre alle 18 presso la libreria Gori (via Ricasoli, 26).