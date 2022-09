30.09.2022 h 12:11 commenti

La pratese Ginevra Marchetti convocata nella Nazionale di nuoto sincronizzato

La 15enne atleta della Futura parteciperà al collegio in programma a Savona dal 3 ottobre fianco a fianco con campioni del calibro di Linda Cerruti, Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero

Ginevra Marchetti, giovane sincronetta pratese di 15 anni, tesserata per la Futura Nuoto, è nella lista dei convocati per il primo collegiale della Nazionale italiana di nuoto artistico guidata dal direttore tecnico Patrizia Giallombardo. Il colleiale si svolgerà a Savona dal 3 al 21 ottobre.

"Ci riempie d'orgoglio - dicono dalla Futura - vedere il nome della nostra atleta tra i grandi del nuoto artistico come Linda Cerruti, Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero che hanno fatto il pieno di medaglie al Foro Italico in occasione agli ultimi Europei di Roma".

Soddisfatta, e non poteva essere altrimenti, anche Ginevra Marchetti: “Sono felice di far parte di questo primo raduno della Nazionale - dice -. Ho ricevuto questa convocazione inaspettata e la prima reazione è stata un misto di incredulità ed emozione. Sarà un'esperienza straordinaria che mi farà crescere sia come atleta che come persona. Ringrazio per questo la Futura e tutti i tecnici che mi hanno seguita".