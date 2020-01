10.01.2020 h 18:34 commenti

La popolazione di Prato cresce e arriva a 195mila persone ma il merito è degli stranieri

Più di un quinto dei residenti al 31 dicembre 2019 non era italiano. I locali continuano a calare (-1.336 rispetto al 2018). Il gap colmato soprattutto grazie ai nuovi residenti cinesi

Continua a crescere il numero dei residenti nel Comune di Prato ma è merito degli stranieri che sono oltre un quinto della popolazione pratese totale su cui hanno un'incidenza del 21,72%. E' quanto emerge dai dati statistici relativi al 2019 pubblicati dal Comune. Al 31 dicembre del 2019 risultano residenti in città 195.089 persone, 499 in più rispetto alla fine del 2018, pari al +0,26%. Gli stranieri sono 42.371, ossia 1.835 unità in più del 2018, pari al +4,53%. Tale aumento determina il saldo complessivo positivo perchè più che compensa l'emorragia di italiani che scendono di 1.336 unità. Cifra che supera anche il record negativo di 1.039 unità registrato nel 2018.

Entriamo ora nel dettaglio del dato straniero. Prato si conferma attrattiva per i cinesi che crescono di 2.009 unità e in totale sono 24.906, oltre la metà della popolazione straniera residente in città. Il Macrolotto Zero si conferma la loro zona prediletta con quasi 6mila residenti. Segue l'area tra via Strozzi e via Montalese con poco più di 3mila residenti e quella tra via Valentini e viale della Repubblica dove se ne contano 1.856. Invariato il numero di albanesi, 4.287 persone. Scende di 92 unità quello dei romeni che sono 3.339. Lieve calo anche per i marocchini, 17 in meno del 2018 mentre cresce di 62 persone la comunità pakistana, pari a 2.090 unità. Per esclusione nella categoria "Altri stranieri" troviamo anche gli immigrati provenienti dal Centro Africa. Sono 6.293, 127 in meno del 2018. I quartieri dove vivono sono soprattutto centro storico e la zona tra via Valentini e viale della Repubblica.

Guardando in generale alla popolazione straniera, la circoscrizione che ne ospita il numero maggiore è quella Centro con 14.694 persone. Non poteva essere altrimenti dato che quest'area comprende anche il Macrolotto Zero e di conseguenza incamera la quota cinese più grande. Seguono la circoscrizione Sud con 8.361 stranieri, la Ovest con 7.671 unità e la Nord con 7.022. Staccata e ultima in classifica c'è la zona Est che comprende i quartieri più blasonati e conta 4.595 stranieri (per arrivare al totale vanno aggiunti 28 senza fissa dimora, ndr).

E.B.