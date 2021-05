28.05.2021 h 11:50 commenti

La polizia municipale sbarca su Youtube e TikTok e cerca otto giovani per il servizio civile

Le domande si possono presentare online fino al 28 maggio. Dovranno preparare contributi sui temi dell’educazione alla legalità e al rispetto dell’ambiente ma anche incontrare i ragazzi delle scuole pratesi e controllare gli spazi pubblici

Sono aperte le domande per le selezioni di 8 giovani per il servizio civile nella polizia municipale di Prato. Il progetto, “Educare alla Legalità” visionabile sul Portalegiovani del Comune di Prato all’indirizzo: http://portalegiovani.prato.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17073

Qui si possono reperire tutte le informazioni specifiche nonché, più in generale, le indicazioni su chi possa partecipare al servizio civile. L'impegno richiesto è di 25 ore su 5 giorni settimanali. La scadenza del bando è venerdì 28 maggio alle ore 12.

I temi su cui dovranno confrontarsi e lavorare per un anno a fianco degli agenti saranno quelli dell’educazione alla legalità e al rispetto dell’ambiente, incontrando giornalmente ragazzi delle scuole pratesi di ogni ordine e grado, del controllo degli spazi pubblici come i giardini ed i parchi, della ricerca attiva delle barriere architettoniche e degli abusi collaborando con associazioni di portatori di handicap e invalidi. Tutti e tre gli obiettivi vedranno quindi i partecipanti impegnati in processi strettamente legati alla sicurezza urbana, tema centrale e chiave di un migliore sviluppo futuro della città.

Da quest’anno i volontari avranno a disposizione uno studio green screen dedicato, telecamere e tutto quanto il necessario per la produzione di video su temi di educazione, sicurezza e legalità, poiché la polizia municipale conta su di loro, sulle loro fresche e giovani idee, per far crescere i canali Youtube (già aperto) e TikTok (nel mese di giugno) per rivolgersi in maniera positiva e propositiva ai più giovani.

I volontari, selezionati tramite colloquio, saranno chiamati prima ad apprendere e poi a coadiuvare, sino a saper condurre da soli, gli incontri di educazione ad ambiente e legalità con classi materne, elementari e medie, sino ad arrivare, alle superiori, a parlare di concetti attuali e spinosi come alcol e sostanze stupefacenti.