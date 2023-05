11.05.2023 h 00:08 commenti

La polizia municipale di Poggio a Caiano trova casa in piazza Di Vittorio, a giugno il trasloco

Il Comune acquisterà l'immobile di Cna che ha partecipato all'avviso pubblico. E' stata l'unica offerta ma posizione e prezzo sono stati ritenuti strategici e congrui

La nuova sede della polizia municipale di Poggio a Caiano sarà in piazza Di Vittorio nell’immobile di Cna al civico 11. E’ stata la stessa associazione di categoria a partecipare all’avviso pubblico del Comune per cercare un edificio da acquistare per adibirlo al nuovo comando, provvisoriamente finito alla Misericordia dopo il trasloco forzato dalla scuola Lorenzo Il Magnifico per far posto alle aule.

Il contratto di affitto con la Confraternita poggese, è in scadenza e comunque è necessario un immobile più adeguato alle esigenze operative degli agenti. Tempi stringenti e scarsità di spazi pubblici che hanno indotto l’amministrazione comunale ad acquistare dai privati, attraverso uno specifico bando. L’unica offerta pervenuta è quella di Cna, ritenuta congrua. L’immobile sarà acquistato dal Comune per 248mila euro (con tasse e spese si andrà a 263.100). L’edificio sarà dotato di un servizio igienico accessibile, di due spogliatoi areati, dell’arredo e di una parete divisoria di uno dei locali.

La posizione è strategica perché è vicina alle principali vie di comunicazione, a pochi passi dal municipio e non lontana da Poggetto. Buona anch la possibilità di parcheggiare i mezzi. Per il comandante Matteo Maria Berti e i suoi agenti, sarà una valida base logistica per le proprie attività e il lavoro d’ufficio.

L’acquisto sarà formalizzato nei prossimi giorni e il trasferimento è previsto entro giugno.



Edizioni locali collegate: Comuni Medicei

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus