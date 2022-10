03.10.2022 h 13:48 commenti

La polizia municipale di Poggio a Caiano ha un nuovo comandante, ecco chi è

Ha preso servizio sabato. Proviene dal comando della polizia municipale di Firenze. Il sindaco Puggelli: "Inizia un nuovo corso in cui la municipale è una presenza amica che presidia il territorio"

Si chiama Matteo Maria Berti il nuovo comandante della polizia municipale di Poggio a Caiano. Ha preso servizio lo scorso 1° ottobre.

“Con questa nomina dotiamo il Comune di una figura fondamentale – afferma il sindaco Francesco Puggelli- che siamo certi saprà organizzare e promuovere le attività del comando di Polizia municipale a servizio della nostra comunità e del nostro territorio. La sua pregressa esperienza presso altre realtà, anche più complesse di quella poggese, sarà un requisito importante per il futuro lavoro del comando. Durante gli ultimi due anni, caratterizzati dall’emergenza sanitaria, la polizia municipale ha fatto un lavoro straordinario di prima linea per la difesa della popolazione. Superata questa fase, è ora fondamentale continuare e rafforzare questa prossimità in modo diverso, garantendo più presenza nelle nostre strade e maggior vicinanza ai cittadini. Il nuovo corso che oggi vogliamo inaugurare, vede nella nostra polizia municipale una presenza amica che presidia il territorio e a cui è sempre possibile rivolgersi per chiedere aiuto”.

Il nuovo comandante ha ringraziato l’amministrazione e il sindaco per l’incarico affidato: “Dopo 9 anni come commissario a Firenze, sono onorato di questa opportunità che sono certo sarà un’esperienza importante e formativa; è mia intenzione continuare il lavoro svolto dal precedente comandante, cercando allo stesso tempo di apportare le corrette migliorie, sempre favorendo un giusto e proficuo clima organizzativo e lo sviluppo professionale delle risorse umane di cui il comando è dotato. Qui a Poggio a Caiano ho trovato un buon gruppo di lavoro che sono certo ci permetterà di lavorare bene ed in sintonia”.

Laureato in giurisprudenza, Berti ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione legale, un master di 1° livello dell’Università degli Studi di Siena in gestione e management della polizia locale e sta conseguendo un master di 2° livello dell’università Lum in management e e-governance per la pubblica amministrazione; è iscritto all’albo dei docenti formatori Sipl scuola interregionale di polizia locale.

Matteo Maria Berti dal 2008 al 2013 ha prestato servizio come agente di polizia municipale del Comune di Incisa Val d’Arno, mentre dal 2013 al 2015 è stato commissario all’area coordinamento operativo della polizia municipale del Comune di Firenze. Nello stesso comando dal 2018 al 2020 è stato responsabile dell’Area sicurezza stradale e pronto intervento.





