04.12.2023 h 13:09 commenti

La polizia lo sorprende a cedere cocaina, poi si sente male e viene portato in ospedale

Dai raggi x è emerso che lo spacciatore aveva ingerito numerosi involucri ancora presenti nel suo addome. E' stato arrestato e piantonato in attesa che espella lo stupefacente

Sorpreso dagli agenti delle Volanti mentre cedeva una dose di cocaina a un "cliente", si è sentito male e, una volta portato in ospedale, è emerso che aveva ingerito numerosi involucri, probabilmente contenenti altre dosi di stupefacente.

E' successo nel pomeriggio di sabato 3 dicembre in via Cellerese, a La Querce, quando i poliziotti hanno assistito ad uno scambio tra i conducenti di due auto ferme a bordo strada. Intervenuti, gli agenti hanno identificato un 20enne di nazionalità marocchina e un pratese di 43 anni. Quest'ultimo aveva appena acquistato dallo straniero una dose di cocaina in cambio di 80 euro. I due sono stati quindi portati in caserma e qui il più giovane ha accusato un malore che ha reso necessario l'intervento del 118. In ospedale è poi emerso dai raggi x che nell'addome del 20enne erano presenti diversi involucri. Lo spacciatore è stato quindi arrestato e piantonato in ospedale in attesa dell'espulsione degli involucri. Il pratese è stato invece segnalato in Prefettura come assuntore di droghe. Sequestrati i soldi nella disponibilità del marocchino, ritenuti provento dell'attività di spaccio, oltre a quattro telefoni cellulari.