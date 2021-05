18.05.2021 h 13:44 commenti

La polizia interviene alla Texprint per permettere l'uscita dei camion dall'azienda

Si Cobas denuncia un attacco subito mentre dormivano nelle tende davanti al cancello della stamperia, la Questura parla di contenimento dei manifestanti e di nessun incidente. Il sindacato annuncia che il picchetto non verrà smantellato

La polizia questa mattina, 18 maggio, è intervenuta in via Sabadell alla Texprint per creare un corridoio dove far passare i camion con le merci da consegnare, da giorni bloccati dal sindacato Si Cobas. Un intervento che, secondo la versione della Questura "è durato una quindicina di minuti e ha previsto il contenimento dei manifestanti, proprio per agevolare il passaggio dei mezzi per interrompere il soffocamento economico in atto da mesi. Non ci sono state cariche ed è stata garantita l'incolumità dei presenti".

Diversa la versione del sindacato Si Cobas che racconta di "quaranta poliziotti con caschi e manganelli che hanno attaccato gli operai svegliati alle 7 mentre dormivano nelle tende del presidio e poi identificati con modalità discutibili" Si Cobas annuncia che continuerà a restare insieme agli ex dipendenti, davanti ai cancelli della stamperia.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus