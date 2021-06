25.06.2021 h 20:22 commenti

La polizia ferroviaria scopre e salva due piccoli falchi pellegrini feriti

I due rapaci, caduti da un nido, sono stati trovati sotto alcuni pancali di un capannone usato come magazzino nei pressi dello scalo ferroviario pratese durante un'operazione straordinaria

C'erano due piccoli falchi pellegrini feriti sotto alcuni pancali del capannone utilizzato come magazzino vicino alla stazione centrale, oggetto di un controllo straordinario della Polfer per l'operazione "Rail Safe Day” che nella giornata di martedì 22 giugno, ha visto in campo 117 operatori della polizia ferroviaria in 37 scali toscani. I due piccoli rapaci si sono feriti a seguito della caduta dal nido. Una volta recuperati e posti in sicurezza sono stati consegnati all’associazione onlus “Amici della terra ” di Firenze per le cure veterinarie.

Complessivamente, l'operazione ha portato a controllare 878 persone e a elevare 2 sanzioni amministrative. "Il dispositivo - si legge in una nota inviata dalla questura - è organizzato su scala nazionale dal servizio Polizia Ferroviaria ed è finalizzato alla prevenzione dei comportamenti scorretti in ambito ferroviario che mettono a rischio l’incolumità degli utenti".