La polizia compie 168 anni e fa il bilancio: a Prato meno furti ma non nei negozi

Il periodo preso in esame va dal 1 aprile 2019 al 31 marzo scorso, sconta quindi le settimane di lockdown. Tra le maggiori criticità, gli stupefacenti: diverse le indagini portate a termine e droga sequestrata a chili, più di 10 solo tra cocaina e hashish

Meno reati e in parte lo si deve alle restrizioni introdotte dal Governo per limitare la diffusione del coronavirus: 3.342 quelli denunciati in questura tra il primo aprile 20019 e il 31 marzo di quest'anno, quasi 600 in meno rispetto al precedente bilancio. A diminuire sono soprattutto i furti: 1.165 in tutto con il calo che riguarda soprattutto i furti in abitazione e quelli sulle auto in sosta, mentre crescono i furti nei negozi.

Millequattrocentoventisei le persone denunciate e 226 quelle arrestate e per la maggior parte si tratta di reati inerenti lo spaccio di droga.

Sono questi alcuni dei numeri più importanti dell'attività della polizia negli ultimi mesi; numeri resi noti oggi, venerdì 10 aprile, in occasione del 168° anniversario della fondazione. Una festa trascorsa nel pieno rispetto dell'emergenza sanitaria che è stata richiamata dal questore Alessio Cesareo che ha espresso vicinanza a tutte le vittime del coronavirus e in particolare a quelle più anziane, “ai nonni” - come è stato detto – artefici e protagonisti del dopoguerra.

Intenso il lavoro della polizia su tutto il territorio e sono anche i numeri della presenza a dirlo: più di 6mila pattuglie impegnate, più di 11.600 persone controllate, più di 4mila veicoli fermati, quasi 65mila chiamate al 113. Un lavoro che ha impegnato tutti i reparti: volanti, squadra mobile, anticrimine, polizia amministrativa, Digos, ufficio stranieri.

Altra attività particolarmente onerosa, quella relativa ai controlli delle attività commerciali: per irregolarità di vario tipo, ne sono state sospese 500, per la quasi totalità gestite da cinesi.

Per quanto riguarda l'immigrazione, sono state 43 le espulsioni forzate e 159 i trasferimenti ai Centri permanenza rimpatrio; a questo si aggiungono i 347 ordini del questore ad altrettante persone invitate a lasciare al città e a non farvi rientro.

Le ordinanze per l'ordine pubblico sono state 196 in tutto, scaturite in seguito ai controlli effettuati in locali di intrattenimento, gioco, somministrazione di cibo e bevande.

Gli agenti della Digos si sono concentrati principalmente nella prevenzione del terrorismo di matrice jihadista con una serie di attività investigative finalizzate al monitoraggio e al controllo degli ambienti a rischio.



