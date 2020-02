24.02.2020 h 15:10 commenti

La polizia arresta due ladri: uno era entrato in una casa, l'altro tentava di forzare la porta di un negozio

Doppio intervento delle Volanti tra sabato e domenica: il primo episodio è avvenuto in via Soffici e sono stati i vicini a dare l'allarme, il secondo in via Palermo

Due ladri arrestati dalla polizia tra sabato 22 febbraio e domenica 23: il primo è un cittadino georgiano, sorpreso all'interno di un'abitazione di via Soffici; il secondo è un 20enne slovacco che ha cercato di forzare la porta di un negozio di via Palermo. In entrambi i casi sono entrati in azione gli agenti delle Volanti.

Il georgiano, 30 anni, residente in provincia di Viterbo, è stato trovato dentro un'abitazione verso le 23 di sabato. Sono stati i vicini a dare l'allarme e i poliziotti, dopo aver circondato l'abitazione per evitare vie di fuga, hanno bloccato il ladro che, alla vista degli agenti, ha gettato la refurtiva appena trafugata: oggetti in oro e un cellulare.

La notte di domenica, invece, verso le 4 una pattuglia delle Volanti ha bloccato il 20enne che stava cercando di forzare la porta scorrevole del negozio di via Palermo. I poliziotti erano già in zona per verificare un allarme per l'intrusione in una scuola. Non è escluso che anche in questo caso il responsabile sia lo stesso slovacco.