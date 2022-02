03.02.2022 h 11:58 commenti

La pista ciclabile in via Strozzi "mangia" posti auto e carreggiata, residenti e commercianti in rivolta

Parte la petizione, la prima con le nuove regole. I cittadini chiedono correttivi: "Qui è il caos: parcheggiare è impossibile e basta che il bus si fermi per far salire o scendere i passeggeri per bloccare tutto". A farsi portavoce del problema il capogruppo di Fratelli d'Italia, Claudio Belgiorno

Un altro restringimento di carreggiata, un'altra rivolta di residenti e commercianti. Le scelte sulla mobilità cittadina continuano a essere una spina nel fianco dell'amministrazione comunale. Stavolta tocca a chi vive e lavora in via Strozzi, nel tratto finale, quello più denso di abitazioni e negozi. Qui la strada è stata portata a una corsia e il numero dei parcheggi è stato ridotto per far posto a un tratto di pista ciclabile e a nuovi arredi urbani che prevedono penisole pedonali.

La petizione è iniziata in queste ore ed è stata presentata oggi, 3 febbraio. E' la prima con le nuove regole approvate dal Consiglio comunale che impongono la specifica del numero del documento del firmatario che deve essere necessariamente residente nel comune di Prato. A dare una mano ai cittadini in questa battaglia il capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio comunale, Claudio Belgiorno. "Non abbiamo paura di prendere le firme con il documento. - afferma Belgiorno - Cominciamo da via Strozzi dove una situazione già difficile è stata ulteriormente peggiorata con questo intervento viario. E' una strada in cui ci sono tante attività, anche storiche, e 300 appartamenti. Le persone non sanno dove parcheggiare. In più il traffico è peggiorato e nella fila che si crea restano bloccati anche i mezzi di soccorso. Il tutto in un contesto di degrado tra abbandono di rifiuti e spaccio".





La riduzione dei posti auto e della carreggiata favorisce la sosta selvaggia. Durante la presentazione della petizione, abbiamo notato un'auto senza contrassegno parcheggiata nello stallo riservato ai disabili, un paio di furgoni che si sono fermati in mezzo alla strada per scaricare merce e un altro mezzo commerciale parcheggiato sì negli stalli ma fuori dalla segnaletica e ingombrando parte della carreggiata. "I nostri fornitori - spiega Farid Ghulam, titolare dell'omonimo kebab, molto conosciuto in città - prima di venire ci chiamano per chiederci di trovare un posto. Altrimenti sono costretti a fare mille volte lo stesso giro per trovare un posto che permetta loro di scaricare". Quando saranno raccolte almeno 300 firme, numero minimo per essere ascoltati dalla commissione consiliare di riferimento, la petizione sarà depositata in Comune. I cittadini chiedono dei correttivi: "I parcheggi erano già pochi, ora sono pochissimi. -spiega Rossella Sgrilli, titolare di una orologeria -Prima di iniziare questi lavori, a prescindere che siano giusti o no, il Comune avrebbe dovuto trovare dei parcheggi alternativi. Prima si sistemano le cose in modo che funzionino e poi si agisce per il resto. Qui non c'è più verso lavorare. Tutto per far posto a una pista ciclabile senza logica. Il Comune deve darci un'alternativa". L'intervento di sistemazione della strada si è concluso alla fine della scorsa estate. I primi problemi sono iniziati poco dopo: "A fronte di una pista ciclabile quasi inutilizzata anche perché finisce nel nulla, ci ritroviamo senza parcheggi e con il continuo caos. - spiega Gianluca Barni, titolare dell'omonima ferramenta - Quando l'autobus si ferma per far salire o scendere i passeggeri, si crea una fila lunghissima e basta una macchina o un furgone in seconda fila per bloccare tutto".

(e.b.)