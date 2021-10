18.10.2021 h 21:28 commenti

La piscina olimpionica a Iolo potrebbe essere realtà nell'estate del 2024

L'assessore Vannucci ha annunciato l'inizio dei lavori fra dicembre 2022 e gennaio 2023, con consegna a giugno 2024, l'impianto prevede una piscina di oltre 50 metri coperti che può essere divisa anche temporaneamente in due da 25 metri, una palestra, una vasca di riscaldamento e una tribuna da 700 posti

La piscina olimpionica a Iolo potrebbe essere inaugurata a giugno 2024 con partenza dei lavori fra dicembre 2022 e gennaio 2023.Il cronoprogramma è stato annunciato dall'assessore allo sport Luca Vannucci in commissione 3, che ha risposto a un'interrogazione del consigliere della Lega Marco Curcio sui tempi di realizzazione del nuovo impianto.Secondo ' le previsioni dell'amministrazione comunale, entro la prima settimana di novembre dovrebbe essere approvata la delibera della banca per l'autorizzazione del pagamento, il costo è di oltre 15milioni di euro, poi gli uffici tecnici, che hanno già approvato il progetto, procederanno con la dichiarazione di pubblica utilità per poi arrivare al bando di gara con assegnazione a giugno 2022. “Questo è il cronoprogramma stabilito che speriamo non subisca ritardi – ha spiegato Vannucci – Prato ha bisogno di una piscina olimpionica al chiuso sia per la crescente richiesta da parte degli utenti, sia perchè i costi di via Roma durante l'inverno sono molto alti. Se poi i tempi dovessero scivolare e l'inaugurazione fosse fatta dal nuovo assessore allo sport io non sono geloso. L'importante è realizzare l'impianto”Secondo il progetto l'attuale piscina di Iolo verrà demolita per creare una vera cittadella del nuoto con una vasca di oltre 50 mt e dieci corsie che può essere divisa tramite ponte nel mezzo in due da 25 metri. Sono previste anche quella di riscaldamento, una palestra, una sala riunione, una tribuna da 700 posti e una zona ristorazione. “Con questo investimento – continua Vannucci – possiamo diventare un polo importante per le gare indoor, questo porterebbe anche favorire lo sviluppo dell'indotto, visto che per ogni gara si muovono almeno 900 persone”. Il modello di riferimento è Rimini, dove nei mesi freddi l'economia gira intorno alle gare di nuoto.In contemporanea con il cantiere di Iolo dovrebbe partire anche quello per la ristrutturazione degli spogliatoi e della vasca di via Roma per cui sono stati stanziati 1milione e 600mila euro. “Stiamo anche valutando la possibilità di coprire con una struttura mobile la vasca da 25 metri in modo da avere a disposizione durante l'inverno un altro impianto - ha annunciato l'assessore- mentre durante l'estate la piscina diventa parte integrante del parco acquatico che sorgerà nella piscina Colzi- Martini”