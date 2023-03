02.03.2023 h 17:16 commenti

La piscina di Iolo riaprirà entro la metà di marzo, la pallanuoto si sposta in viale Galilei

L'impianto chiuso da novembre per far fronte al caro energia, sarà di nuovo attivo e ospiterà gli allenamenti del nuoto agonistico. La prossima settimana il pallone caduto della Colzi Martini verrà levato. Poi si deciderà quando aprire la vasca in modalità all'aperto

Entro il 15 marzo la piscina di Iolo tornerà a funzionare ed ospiterà le squadre di nuoto agonistico, mentre in viale Galilei si terranno gli allenamenti della squadra di pallanuoto e le atlete del sincro saranno smistate nelle altre piscine pratesi.

Un tetris necessario per far fronte alla caduta del pallone di via Roma, l'unica vasca da 50 metri dove si allenano gli sportivi della Azzurranuoto.Tempi tecnici per permettere il riempimento della vasca, chiusa dallo scorso novembre per fare fronte alla caro energetico, e anche per effettuare piccoli lavori dopo i cartonaggi fatti nei mesi scorsi. Nel frattempo per tutti gli atleti delle società sportive è stata trovata una soluzione in attesa che si possa riaprire la Colzi e Martini. "La prossima settimana - spiega Gabriele Grifasi presidente del Cgfs - il pallone verrà levato dalla ditta specializzata che valuterà i danni. Fatta la diagnosi ci sarà un nuovo incontro con le società sportive per stabilire la tempistica per l'apertura della vasca all'aperto. Generalmente è a maggio, ma visto la situazione siamo pronti ad aprirla quando ci sarà chiesto". Una delle ipotesi è quella di alzare la temperatura dell'acqua e ricominciare a usare la vasca da 50 metri ad aprile, ma questo dipenderà anche dalle temperature esterne e dalle condizioni meteorologiche dei prossimi mesi.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus