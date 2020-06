19.06.2020 h 14:12 commenti

La piscina di Comeana riapre il 1°settembre, ecco come recuperare i tre mesi persi a causa del Covid

E' stata scelta una modalità mista che integrerà degli sconti al recupero delle lezioni pagate ma mai effettuate a causa della chiusura forzata

Il Comune di Carmignano informa che la piscina di Comeana riprenderà la propria attività il prossimo 1° settembre 2020. Secondo quanto spiegato le società che gestiscono la struttura comunale garantiranno a tutti gli utenti il pieno recupero delle prestazioni pagate e non usufruite a causa della chiusura imposta dall'emergenza sanitaria dovuta al propagarsi del Covid-19.

La modalità di recupero dei tre mesi pagati ma persi a causa del Covid, è mista: un mese sarà recuperato a settembre mentre gli altri due saranno stornati tramite sconti o attraverso incrementi delle lezioni sull'abbonamento per il 2020-21. Per coloro che non intendessero rinnovare i propri abbonamenti, le società che gestiscono la struttura studieranno apposite soluzioni.

Comuni Medicei

