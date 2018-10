23.10.2018 h 14:24 commenti

La Pietra (FdI) in visita al carcere della Dogaia: "Emblema di una situazione esplosiva, il sistema non funziona"

Il senatore ha illustrato gli emendamenti al decreto sicurezza per aumentare risorse e mezzi per gli agenti penitenziari. Durante la visita nelle sezioni c'è stata una lite tra detenuti

“Non è possibile pensare che si possa affermare la sicurezza senza mettere mano alla situazione in cui versano le carceri. Quello di Prato è l'emblema di un sistema che non funziona ed è necessario intervenire. Ieri durante la visita a margine dell'assemblea del Sappe, ho appreso di una lite tra detenuti avvenuta solo pochi minuti prima, lite che è stata soffocata solo grazie alla professionalità e alla prontezza di intervento degli agenti che giustamente reclamano un maggiore riconoscimento”. Così Patrizio La Pietra, senatore di Fratelli d'Italia, che ieri ha partecipato all'assemblea organizzata nel carcere della Dogaia dal Sindacato autonomo polizia penitenziaria (Sappe). La Pietra ha illustrato gli emendamenti preparati per il decreto sicurezza in discussione al Senato che si pongono come obiettivo l'aumento delle risorse e dei mezzi da destinare alla polizia penitenziaria.

La visita nelle sezioni, guidata dal comandante, ha consentito al senatore La Pietra di ascoltare le gravi criticità con le quali ogni giorno devono misurarsi gli agenti. “Siamo di fronte ad una politica troppo permissiva nei confronti dei detenuti e troppo poco attenta alle condizioni di lavoro degli operatori della sicurezza: un'abbinata che sta trasformando le carceri italiane in vere e proprie polveriere. Mancanza di uomini, di mezzi e di risorse impediscono agli agenti di fare bene il proprio lavoro e soprattutto di farlo in sicurezza, i miei emendamenti hanno lo scopo di correggere questa situazione”.





Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus