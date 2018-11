23.11.2018 h 18:42 commenti

La piccola ha fretta di nascere: i volontari della Misericordia fanno da ostetriche

E' successo nel pomeriggio a Grignano: quando il mezzo è arrivato a casa della partoriente, ormai non c'era più tempo per correre in ospedale. Mamma e bambina stanno bene

Aveva fretta di nascere Aura, una bella femminuccia venuta alla luce nel pomeriggio di oggi 23 novembre nella casa dei suoi genitori a Grignano. A fare da levatrici sono stati i volontari di un'ambulanza della Misericordia di Iolo, mandata dal 118 su richiesta dei familiari della partoriente. Il programma era quello di portare la donna in ospedale, ma quando i soccorritori sono arrivati sul posto si sono resi conti che ormai Aura aveva tutte le intenzioni di nascere e non ci sarebbe stato tempo di affrontare il viaggio verso il Santo Stefano. E' stato così chiesto al 118 l'ausilio di un medico e intanto i volontari della Misericordia si sono prodigati per aiutare la mamma nel parto. Quando l'automedica è arrivata, ormai la piccola era praticamente già venuta alla luce. Insieme alla mamma è stata così portata in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. Tutte e due, mamma e bambina, stanno bene.

Edizioni locali collegate: Prato

