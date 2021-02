20.02.2021 h 13:01 commenti

La perquisizione dei carabinieri era per la madre ma alla fine è il figlio a finire in manette

Ieri il curioso episodio: i militari stavano indagando su una donna accusata di truffa quando hanno riconosciuto nel ragazzo un possibile spacciatore per poi trovarne le prove nella sua cameretta

Erano andati a perquisire la casa nell'ambito di un'inchiesta che vede una donna indagata per truffa. Ma quando sono usciti hanno portato con loro anche il figlio ventenne della donna, arrestato per detenzione di sostanza stupefacente.

E' il curioso epilogo di un’operazione condotta ieri dai carabinieri della Stazione di Iolo. Quando i militari si sono presentati alla porta, il ragazzo sembrava proprio il più preoccupato di tutti per quello che stava accadendo: nervoso, insicuro, ma anche insofferente per la visita dei carabinieri. Questi, nel vederlo, si sono ricordati di alcune descrizioni circa un giovane proprio di quell’età segnalato in atteggiamenti equivoci in luoghi frequentati da spacciatori e consumatori di stupefacente ed hanno voluto vederci più chiaro.

La perquisizione nella sua camera ha permesso di rinvenire un panetto di hashish e dosi già pronte per un totale di circa 30 grammi di sostanza stupefacente, 450 euro in conatnti e tutto l'occorrente per confezionare le dosi. Non mancava nemmeno la contabilità di questo commercio; un dettagliato quaderno contenente conteggi incolonnati sotto le scritte entrata, uscita, totale e rimanenza.

Con sorpresa e disappunto della mamma il ragazzo, che nonostante la giovane età ha già svariati precedenti, è stato così arrestato.



