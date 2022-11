15.11.2022 h 23:24 commenti

La pensione può aspettare, Vasarri prorogato alla guida della Pediatria del Santo Stefano

Ha chiesto la proroga per portare due progetti già avviati e in dirittura d'arrivo: nuovo pronto soccorso pediatrico e la terapia intensiva neonatale pediatrica

(e.b.)

C’è una buona notizia per l’ospedale Santo Stefano e per tutti bambini dell’area pratese. Il primario di Pediatria e di Neonatologia, Pierluigi Vasarri, ha chiesto e ottenuto dall’Asl Toscana Centro il trattenimento in servizio oltre i limiti di età.Formatosi a Siena con specializzazione in pediatria, neonatologia e medicina dello sport, originario del Valdarno, Vasarri è arrivato a Prato nel 1997 ed è stato nominato primario nel 2008. Oggi ha 66 anni e potrà continuare a guidare la struttura operativa complessa del nosocomio pratese fino alla data di raggiungimento del settantesimo anno di età e più precisamente fino al 30 aprile 2026. Per lui non è importante questa data, quanto la chiusura di due partite in corso fondamentali per il futuro del reparto: spazi adeguati e funzionali per il pronto soccorso pediatrico e trasformare la terapia intensiva neonatale, riservata solo ai piccoli entro i 28 giorni di vita, in neonatale pediatrica che comprende anche lattanti fino a sei mesi. Per quest’ultimo obiettivo le professionalità esistono già. Si tratta solo di adeguare gli spazi del reparto al primo piano già molto flessibili. Questo permetterebbe di ridurre i trasferimenti al Meyer.Il primo obiettivo invece è più complesso perché comporta lo spostamento di altri reparti. Durante l’emergenza Covid il ps pediatrico è stato spostato accanto alla radiologia e conta cinque sale ma che in parte condivide con gli otorini. E poi c’è l’ingresso esposto alle intemperie. “Ci vogliono spazi e percorsi adeguati per gestire al meglio i pazienti. - afferma Vasarri - Gli interventi sono già previsti ma con il Covid si è dovuto dare priorità ad altro. Sono però necessari perché il Santo Stefano, oltre a essere il secondo punto nascite della Toscana, è l’unico ospedale dell’Asl centro ad avere il pronto soccorso pediatrico. Nella nostra regione è quello con più accessi dopo Il Meyer. Nel 2022, al 14 novembre, se ne registrano 14mila. Prima del freno dettato dal Covid ne abbiamo avuti quasi 20mila. Domenica scorsa abbiamo avuto ben 85 accessi”. Numeri importanti e attività clinica e di ricerca di alto livello a fronte di una pianta organica ridotta all’osso che perde pezzi costantemente: “Abbiamo 10 medici in neonatologia e 11 in pediatria di cui uno responsabile della formazione e quindi solo in parte in turno. - prosegue Vasarri - A ottobre sono andati via in tre per fare i pediatri di famiglia. Con l’attuale concorso proviamo a recuperare le unità ma perdiamo il Know how delle figure più esperte. La medicina territoriale è troppo più attrattiva, in termini economici e di qualità della vita perché non ci sono più obblighi su festivi e notti. Siamo degli svantaggiati e meno siamo più cresce il carico di lavoro e quindi lo stress”.Eppure il gruppo trova il tempo di aggiornarsi costantemente. Prova ne sono la veloce diagnosi di malattie rare o complesse fatta ad aprile a luglio che ha permesso di salvare due bambini. “Si potrebbe fare meglio ma viaggiamo al 110% e la ricerca ne fa le spese. In ogni caso in questi tre anni abbiamo prodotto lavori di alto contenuto scientifico pubblicati in prestigiose riviste internazionali. Sono molto orgoglioso della mia squadra, il livello di cultura sanitario è elevato, più che in passato”.Per valorizzare al massimo le professionalità in campo e ovviare alla carenza generale di pediatri, è stato accentuato il lavoro in rete tra gli ospedali toscani con una redistribuzione dell’attività specialistica. Un valido aiuto arriva anche dalla tecnologia con la telemedicina, altro progetto portato da Vasarri. Dopo la radiologia e le malattie metaboliche è in dirittura d’arrivo l’applicazione alla neurochirurgia pediatrica. Questo permette di facilitare i percorsi, aumentarne la sicurezza e accrescere le proprie competenze. Di cose di cui andare fieri ce ne sono molte. Ultima ma non per importanza è l’esperienza Covid: “Hanno partorito al Santo Stefano oltre 230 donne contagiate dal Covid. Sono i numeri più alti del Centro Italia. Ce lo riconoscono in pochi ma è stata comunque una bella esperienza, impegnativa, nuova ma importante”.