La paura del coronavirus svuota il pronto soccorso: un terzo in meno di accessi rispetto al 2019. Ma è allarme per le donazioni

Da lunedì a ieri i pazienti trattati sono stati 1.059 mentre negli stessi giorni del 2019 erano stati 1.442. Ciolini: "Un dato che deve far riflettere sull'appropriatezza del ricorso alla struttura da parte di tanti". Preoccupa invece il crollo nelle scorte di sangue

Si dice che per un bicchiere mezzo vuoto, ce ne è sempre uno mezzo pieno. Ecco, così, che questa emergenza per il coronavirus a Prato ha avuto un risvolto positivo: il pronto soccorso del Santo Stefano ha finito di essere quella sorta di fortino assediato ogni giorno da centinaia di pazienti, molti dei quali con codici che, in realtà, non richiederebbero il ricorso all'emergenza, ma che finiscono per rendere difficile la vita a chi ha invece bisogno di assistenza e agli operatori sanitari.

Sono i numeri a confermare l'impressione avuta dai tanti che hanno fatto visita al pronto soccorso in questi giorni: da lunedì 23 febbraio a ieri 27 sono stati 1.059 i pazienti trattati dal Dea del Santo Stefano; negli stessi giorni del 2019 erano stati 1.442, vale a dire 383 in più con una differenza percentuale del 33 per cento. In altre parole un terzo in meno di accessi. Se poi andiamo a vedere i singoli giorni, ecco che il 25 febbraio la diminuzione ha sfiorato il 50 per cento con 174 accessi a fronte di 317 di dodici mesi prima.

“Il dato di fatto – dice il consigliere regionale Nicola Ciolini - è che c’è un sensibile calo degli accessi da quando è iniziata la vicenda legata al coronavirus. Questo ci deve fare riflettere sull’utilizzo del pronto soccorso da parte dei cittadini. Penso anche all’impegno dei sanitari che tutti i giorni hanno a che fare con centinaia di casi e sono soggetti a un carico di lavoro elevato che comporta anche stress. Credo che vada fatto un lavoro specifico sull’appropriatezza degli accessi, sensibilizzando le persone anche attraverso una informazione più capillare. Sicuramente la creazione di strutture intermedie come la Casa della Salute, può essere una valida alternativa per migliorare la fruizione del pronto soccorso”.

L'impressione è che, in questi giorni, al pronto soccorso si è recato solo chi ne aveva davvero bisogno, mentre chi non aveva patologie da essere trattate in Dea ha preferito evitare, per la paura del contagio. Un comportamento, però, che dovrebbe essere la norma e non l'eccezionalità.

A fare da contraltare a questo, però, c'è un aspetto preoccupante: sono calate drasticamente anche le donazioni di sangue, mettendo a rischio un comparto già in sofferenza.

“Mi hanno spiegato – prosegue Ciolini - che le persone non donano perché hanno paura del contagio. Questa paura è totalmente infondata. Il percorso di accesso al centro trasfusionale è protetto e personalizzato. Questo significa che non si viene in contatto con altre persone. La carenza di sangue può mettere in difficoltà tutta l’attività dell’ospedale, a cominciare dalle sale operatorie. Evitiamo che questo accada e invito tutti a riprendere la buona abitudine di donare”.



