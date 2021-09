30.09.2021 h 18:14 commenti

La parrocchia presenta querela contro don Spagnesi: "Ammanchi dai conti tra 130 e 150mila euro"

A due settimane dall'arresto del prete per importazione e spaccio di droga, arriva l'atto che consentirà alla procura di contestare anche il reato di appropriazione indebita. Il vescovo ha anche firmato il decreto canonico che vieta al parroco di celebrare la messa e gli altri sacramenti

La parrocchia della Castellina ha querelato don Francesco Spagnesi, il sacerdote finito agli arresti domiciliari due settimane fa con l'accusa di importazione e spaccio di droga acquistata con i soldi della chiesa e consumata durante festini a luci rosse nella casa del compagno, Alessio Regina, anche lui arrestato. Secondo verifiche sul conto della parrocchia, gli ammanchi sono stimati tra 130 e 150mila euro a partire dal 2019 ma non c'è una distinzione certa tra quanto destinato alle necessità della parrocchia e quanto all'acquisto di gbl (la droga dello stupro) e cocaina. La decisione è stata presa nella serata di ieri, mercoledì 29 settembre, nel corso di una riunione convocata dal vescovo Giovanni Nerbini a cui hanno preso parte il vicario generale don Daniele Scaccini, nominato amministratore della parrocchia, il Consiglio pastorale e il Consiglio per gli affari economici. “Il vescovo – si legge in un comunicato della diocesi – ha fatto presente che a seguito delle indagini svolte dalla procura, è emerso il grave danno sia materiale che economico per la parrocchia causato dall'ex parroco don Spagnesi a fronte del quale, considerato anche lo smarrimento di tanti fedeli, si è reso necessario un intervento che salvaguardasse la verità e la giustizia attraverso una querela per il reato di appropriazione indebita”. Il vescovo ha intrapreso la strada annunciata nell'omelia di due domeniche fa: parlando ai parrocchiani della Castellina, ad appena cinque giorni dall'arresto del sacerdote e dalle notizie, tutte verificate e confermate, della conoscenza, già da diversi mesi, dei problemi di tossicodipendenza, aveva chiesto scusa per non averli protetti limitandosi ad estromettere il parroco dalle operazioni sul conto corrente, e aggiunto che ci sarebbe stata una piena collaborazione con la procura. “Questo provvedimento – si legge ancora nel comunicato della diocesi – non è disgiunto dal dovere della carità che il Vangelo ci chiede sempre verso chiunque e che questo non vuole disconoscere l'impegno pastorale che tanti parrocchiani riconoscono ancora oggi al loro ex parroco”.

Il vescovo ha anche firmato il decreto canonico che vieta a don Francesco Spagnesi di celebrare la messa e gli altri sacramenti.

Già nei giorni scorsi era stato consegnato alla procura il dettaglio degli ammanchi: tra 5 e 10mila euro nel 2019, tra 80 e 90mila euro nel 2020, tra 45 e 50mila euro nel 2021. “Si tratta – precisa la diocesi – di prelievi effettuati dal conto corrente bancario che, in quanto legale rappresentante, era nella piena disponibilità dell'allora parroco. Nel conto corrente confluivano le offerte dei fedeli, comprese quelle raccolte durante le messe, e eventuali donazioni. Nel 2020, per esempio, sono state registrate due entrate straordinarie pari a 266.686 euro, legate alla vendita di due appartamenti ricevuti dalla parrocchia in eredità”.

I “presunti ammanchi” imputabili a don Francesco Spagnesi sono stati quantificati tenendo conto dei bilanci e dei giustificativi esistenti. Secondo la diocesi si tratta comunque di una stima verosimile che potrebbe contenere anche prelievi legittimi, vale a dire finalizzati ad opere di carità.

Per don Spagnesi si profila dunque anche la contestazione di appropriazione indebita, oltre alla truffa (almeno due le querele già depositate da fedeli che hanno consegnato soldi al sacerdote credendo di aiutare le famiglie povere), e ai reati inerenti gli stupefacenti che sono addebitati anche ad Alessio Regina.









Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus