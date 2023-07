05.07.2023 h 17:55 commenti

La parrocchia di Santa Maria delle Carceri in festa tra nuove proposte e rinnovate tradizioni

Domani la messa solenne officiata dal vescovo per ricordare e celebrare l’anniversario del miracolo all’origine della costruzione della basilica. Nell'occasione sarà presentato il progetto Casa Edoardo rivolto agli adolescenti

Un nuovo progetto per i giovani e un pensiero ricorrente per sostenere con la preghiera chi si trova in difficoltà. Anche quest’anno la parrocchia di Santa Maria delle Carceri si appresta a ricordare e celebrare l’anniversario del miracolo all’origine della costruzione della basilica con un programma che si divide tra appuntamenti tradizionali e nuove proposte.

Domani, giovedì 6 luglio, dopo la messa solenne delle 19 presieduta dal vescovo Giovanni nel giorno della solennità di Santa Maria delle Carceri, il parroco Carlo Stancari presenterà ufficialmente il progetto per la realizzazione di Casa Edoardo. Si tratta di uno spazio di ascolto e incontro, pensato per l’accompagnamento e l’orientamento degli adolescenti. L’idea è quella di creare una agenzia formativa che possa sostenere ragazzi e ragazze nel completamento degli studi, ma anche nel fornire strumenti utili a specializzarsi a livello lavorativo. Casa Edoardo nascerà negli ex ambienti Cisl in via Pallacorda.

In piazza ci sarà anche il bus a due piani modello inglese con servizio bar all’interno, uno strumento di proprietà della Fondazione Opera Santa Rita messo a disposizione per svolgere attività educative, in particolare nel coinvolgimento dei giovani.