La parrocchia della Castellina fa causa a don Spagnesi per riavere 180mila euro

La somma era stata sottratta dalle casse della chiesa per acquistare la droga da utilizzare nei festini. Intanto è ancora aperto il processo canonico che dovrà decidere il destino religioso del sacerdote



I guai di don Francesco Spagnesi non sono finiti con il patteggiamento a 3 anni e 8 mesi per importazione e spaccio di droga, appropriazione indebita e truffa ai danni dei fedeli. La parrocchia della Castellina, alla cui guida don Spagnesi è rimasto fino a pochi giorni prima dell'arresto, eseguito a metà settembre 2021 dalla Squadra mobile di Prato, ha promosso una causa civile con l'obiettivo di recuperare i circa 180mila euro sottratti dalle sue casse per acquistare Gbl, la famosa droga dello stupro poi spacciata nei festini a luci rosse organizzati a casa del compagno, Alessio Regina, anche lui finito in manette e condannato con il patteggiamento a 3 anni e 2 mesi per i soli reati inerenti lo stupefacente.La causa è in corso davanti al tribunale di Prato dopo che un primo tentativo di transazione non è andato a buon fine. Pare che la parrocchia abbia rifiutato l'offerta avanzata dai legali di don Spagnesi per mettere i conti in pari attraverso piccole rate. L'appropriazione indebita contestata al sacerdote non riguardava solo la parrocchia ma anche la Misericordia di cui era correttore, per una cifra però assai più contenuta.Quando gli ammanchi, operati nel tempo con una frequenza sempre maggiore, diventarono argomento di discussione sul quale non si poteva non intervenire, il vescovo Giovanni Nerbini tolse dai conti correnti la firma del prete. Prete che, però, rimase al suo posto, in parrocchia e che, per ovviare alla mancanza del denaro per droga e festini, cominciò a fare richieste ai fedeli con la scusa di aiutare le famiglie povere. Tutto questo fino all'arresto.Causa civile aperta così come è ancora aperto il processo canonico che dovrà decidere il destino religioso di don Spagnesi. Don Spagnesi, che qualche tempo fa aveva preso in considerazione l'idea di lasciare la Chiesa senza però darle poi seguito, è ancora un prete seppure rimosso dalle funzioni. Uno status che gli ha consentito di accedere al sussidio della Cei: una somma mensile dopo che è stato bloccato lo stipendio erogato dall'Istituto per il sostentamento del clero in attesa della definizione del processo canonico.