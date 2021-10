05.10.2021 h 12:13 commenti

La parola ai cittadini per migliorare il Codice di comportamento di chi lavora in Comune

Sulla piattaforma www.partecipo.prato.it si potranno presentare osservazioni e contribuire alla stesura del documento finale. Nei giorni scorsi la Giunta comunale ha approvato lo schema che orienta i dipendenti del Comune

E' stato presentato ieri lunedì 4 ottobre, in un evento online trasmesso sul canale YouTube del Comune di Prato, il percorso partecipativo rivolto a cittadini e imprese con cui si potrà integrare la bozza preliminare del Codice di Comportamento, approvato nei giorni scorsi dalla Giunta comunale e che orienta le condotte di chi lavora per il Comune di Prato. Si tratta dell’aggiornamento del Codice già vigente che comprende anche numerose novità.

Cittadini, associazioni, imprese e tutti gli interessati potranno presentare osservazioni al testo e contribuire alla stesura del documento finale sulla piattaforma www.partecipo.prato.it nella sezione del sito web predisposta dal Comune per consultare il processo partecipativo. Il testo finale del Codice di Comportamento, frutto della partecipazione di tutti, sarà approvato entro la fine dell’anno.

“Intendo sottolineare come questa amministrazione abbia scelto un processo partecipativo online al fine di garantire la massima inclusione, partecipazione e coinvolgimento di chiunque abbia un interesse verso la cosa pubblica - ha detto l'assessore all’Innovazione Benedetta Squittieri -. Trasparenza e anticorruzione passano anche dalle piccole cose ed è giusto che tutti i cittadini possano contribuire al raggiungimento di questo obiettivo“.

Il Codice, una volta approvato nella sua stesura finale, sarà il manuale che raccoglie i comportamenti che devono essere tenuti dai dipendenti, dai collaboratori, dai consulenti e dai dipendenti delle aziende fornitrici di beni, servizi, realizzazione di opere e lavori del Comune di Prato nello svolgimento del proprio lavoro per l’Ente.

Le principali novità del Codice di Comportamento sono l’obbligo di cortesia quale livello essenziale di comportamento, l’introduzione di specifici obblighi in materia di anticorruzione e di trasparenza, la definizione di precise modalità per rapportarsi con gli organi di stampa, la quantificazione a 50 euro del modico valore dei regali e delle altre utilità ricevibili, le specificazioni previste in materia di conflitto di interesse e in materia di partecipazione ad associazioni e organizzazioni, l’individuazione di tutti gli obblighi a carico dei componenti delle commissioni esaminatrici, l’estensione stringente dell’applicazione degli obblighi contenuti nel Codice a tutti i soggetti fornitori del Comune (beni, servizi, realizzazione di opere), l’estensione dell’applicazione degli obblighi contenuti nel Codice ai dipendenti dei soggetti controllati, la promozione dell’applicazione dei principi del Codice alle società partecipate.

Attenzione è stata posta alle regole comportamentali in smart working e all’uso dei social network nei rapporti tra privati. Sono state recepite importanti novità in tema di whistleblowin (denuncia/segnalazione di illecito di natura corruttiva) dettate recentemente da apposite linee guida di Anac.