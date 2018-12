10.12.2018 h 07:07 commenti

La "pantera" della Questura diventa virale e la foto scattata da un poliziotto conquista i social

Il gatto è un ospite fisso del parcheggio interno dove vengono lasciate le auto di servizio, chiamate familiarmente proprio Pantere

E' diventata virale e sta facendo il giro d'Italia sul web la foto, scattata da un poliziotto di Prato, che immortala quello che è ormai diventato la mascotte della Questura: uno splendido gatto nero, immortalato in una magnifica espressione proprio mentre sta su una delle Volanti. Proprio una "pantera" su una Pantera, come venivano un tempo definite le auto del reparto di pronto intervento della polizia e come è tuttora rappresentato come logo e immagine del reparto Volanti.

Il gatto da anni ormai è un affezionato frequentatore del parcheggio interno della Questura. Probabilmente è di proprietà di chi vive in qualcuna delle case di via delle Fonti e, soprattutto in inverno, approfitta del fatto di trovare sempre auto appena usate e quindi con il motore caldo per stazionare nel parcheggio. Capita di frequente, così, di vederlo comodamente straiato sul cofano delle Volanti. Nei giorni scorsi uno degli agenti è riuscito a cogliere questo bellissimo scatto, che ha iniziato a girare sugli smartphone dei colleghi, finché uno ha deciso di pubblicarlo su Facebook, facendolo diventare virale.