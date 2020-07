01.07.2020 h 09:01 commenti

La Palla Grossa in lutto per la morte di Gianmarco Moretti, giovane personal trainer stroncato da un malore

La tragedia lunedì sera mentre era al pub con gli amici dopo il consueto allenamento. Inutile la corsa all'ospedale. Recentemente aveva conosciuto un momento di successo grazie a Elisabetta Canalis che lo aveva scelto come suo istruttore di boxe

La Palla Grossa piange Gianmarco Moretti, istruttore di arti marziali di 44 anni ucciso da un malore nella serata di lunedì 29 giugno mentre era al pub con gli amici dopo il consueto allenamento. Inutili i soccorsi immediatamente allertati: per l'uomo non c'è stato niente da fare. Originario di Campi Bisenzio, molto noto in città per il suo impegno nello sport, era un calciante dei Rossi di Santa Trinita. Il tempo di arrivare al pub e Moretti ha lamentato un forte dolore al braccio sinistro che ha convinto subito gli amici a chiedere l'intervento del 118. Il quarantaquattrenne è stato subito trasportato all'ospedale di Prato dove, però, è arrivato già morto. Era una delle anime della palestra Action ed aveva conosciuto recentemente un momento di successo con Elisabetta Canalis che lo aveva scelto come suo personal trainer per i corsi di boxe. Gianmarco Moretti non era sposato e non aveva figli. Grande il dolore degli amici e dei conoscenti. Al lutto dei Rossi si è aggiunto quello delle altre tre squadre della Palla Grossa. La morte dell'istruttore segue quelle di altri che come lui avevano scelto di dedicare ogni energia al lavoro nelle palestre e allo sport in generale: lo scorso autunno l'addio a Stefano Pentassuglia, quaratatreenne insegnante di judo alla Serendip di via Valentini, e qualche mese prima, a marzo, la morte del quarantaquattrenne Andrea Tortorici, istruttore alla Fit Star: anche loro, come il calciante dei Rossi, si sono arresi a malori improvvisi.



Edizioni locali collegate: Prato

