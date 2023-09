17.09.2023 h 10:25 commenti

La Palla Grossa 2023 va ai Verdi: battuti i Gialli nella finalissima

Finisce 22-9 per San Marco l'ultimo atto della manifestazione, disputato davanti a tribune gremite di tifosi e appassionati. Il quartiere di Santo Stefano si consola con il successo nella gara tra le tessitrici

La Palla Grossa 2023 va ai Verdi di San Marco che ieri sera, 16 settembre, hanno battuto nettamente 22-9 i Gialli di Santo Stefano, nella finalissima andata in scena nell'arena allestita in piazza del Mercato Nuovo davanti a spalti pieni in ogni ordine di posto. E' stata la degna conclusione di un torneo che ha portato spettacolo e agonismo senza però mai trascendere, sia in campo sia sulle tribune.

I Verdi interrompono così il dominio dei Rossi, quest'anno sconfitti in semifinale. Dopo tre anni di successi ininterrotti di Santa Trinita, così, San Marco torna a iscrivere il suo nome nell'albo d'oro, riprendendo la striscia che l'aveva portata a tre vittorie consecutive prima della parentesi "rossa". Un successo dedicato - e non poteva essere altrimenti - a Gaddo Giusti, calciante verde morto prematuramente. Il gran messere della finalissima è stato la leggenda del calcio storico fiorentino Gianluca Lapi, mentre la sfida delle tessitrici è stata vinta da Alice Bettini dei Gialli.