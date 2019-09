15.09.2019 h 12:04 commenti

La Palla Grossa 2019 va ai Rossi che battono i Verdi nella finalissima

Finisce 9-6 per il quartiere di Santa Trinita che interrompe la striscia vincente di San Marco e si aggiudica per la prima volta il palio dal ritorno dell'antico gioco

Va ai Rossi la Palla Grossa 2019. I calcianti di Santa Trinita battono in finale San Marco 9-6 e interrompono l'egemonia Verde degli ultimi anni. Per i Rossi è la prima vittoria da quando l'antico gioco è stato riproposto.

La sfida per aggiudicare il palio è andata in scena ieri sera 14 settembre nell’arena di piazza del Mercato Nuovo davanti alla madrina della serata, la campionessa olimpica di scherma Arianna Errigo. Rispetto alle semifinali, disputate sette giorni fa e praticamente a senso unico, con vittorie nette e senza appello, ieri sera è stata una sfida vera, con le due formazioni che hanno lottato fino alla fine per aggiudicarsi il successo e con qualche momento di tensione sul finire del match.

Dopo la partenza lanciata dei Rossi, arriva la replica dei Verdi che riescono a riportarsi in parità sul 4-4. Poi nuovo allungo di Santa Trinita e nuovo tentativo di rimonta di San Marco che, stavolta, però, non riesce. Finisce 9-6 per i Rossi che, finalmente, possono mettere il palio nella loro bacheca.