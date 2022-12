29.11.2022 h 18:15 commenti

La palestra di via Roma raddoppia: al primo piano quella dedicata al pugilato

Con il Pnrr 3milioni e 800 mila euro destinati agli impianti sportivi esistenti, interventi anche al campo da rugby di viale Galilei a quelli di calcio di Viaccia, Paperino e Iolo, dove sarà rifatta l'illuminazione

La palestra di via Roma raddoppia e il primo piano sarà destinato al pugilato. Novità anche per il campo da rugby Montano di viale Galilei che, primo in città, avrà una copertura sintetica, mentre a Iolo, nel campo da calcio principale verrà realizzato un impianto di illuminazione a torretta. A Paperino e a Maliseti, invece, ai campi sussidiari verrà rifatta la copertura in sintetico, stesso intervento a Viaccia dove si aggiunge anche l'impianto di illuminazione. E ancora, alla piscina di Viale Galilei ad agosto del prossimo anno verrà rifatto l'impianto sottovasca e posizionata una nuova caldaia La struttura è stata recentemente inaugurata ma nel progetto, per mancanza di fondi, non erano compresi questi interventi che insieme a quelli destinati ai campi di calcio e di rugby trovano una copertura nei 3milioni e 800mila euro del Pnrr destinati agli impianti sportivi esistenti. Sempre con il piano nazionale di rilancio e resilienza, sarà realizzata la piscina olimpionica di Iolo, qui il finanziamento è di 6,5milioni di euro per un costo complessivo di 15,5milioni.

Domani venerdì 2 dicembre in giunta sarà approvata la delibera che autorizza Sport e Salute a indire la gara per la progettualità; i lavori termineranno entro giugno 2026 con partenza nell'estate 2024. La cittadella del nuoto prevede una vasca da 50,51 metri a 10 corsie con una profondità di 2,5 metri, quattro spogliatoi con cabine e spazio comune una sala per la ginnastica prenatatoria, tribune da 950 posti, dotata di impianti per il basso consumo energetico. La nuova vasca sarà collegata, tramite un passaggio interno, a quella attuale della piscina di Iolo, che durante le gare sarà utilizzata per il riscaldamento degli atleti. Previste anche modifiche alla viabilità con lo sfondamento di via Ghisleri su via Paronese e l'allungamento di via Lottini, saranno anche realizzati nuovi parcheggi. A Iolo nasceranno così tre importanti poli sportivi, oltre a quello dedicato al nuoto con posizione centrale quello del calcio al Fantaccini che potrà utilizzare in via definitiva il campo sussidiario del rugby e la struttura del Chersoni che avrà un campetto nuovo e l'ampliamento degli spogliatoi.

“Utilizzare il primo piano della palestra di via Roma per il pugilato e non come deposito – ha spiegato l'assessore allo sport Luca Vannucci ai membri della Commissione 3- è stata un mio impegno. Ora anche questo sport avrà un suo spazio. Si procede anche per la piscina di Iolo, mentre con gli ultimi lavori in via Marradi, l'impianto è stato oggetto di un primo restilyng, si avrà una struttura completamente ristrutturata. Bene anche i lavori a Iolo che è uno dei campi più grandi della città e ora finalmente potrà essere utilizzato anche la sera. Sempre in questa zona avremo tre impianti sportivi indipendenti ciascuno dedicato a una disciplina diversa”.

