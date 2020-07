31.07.2020 h 14:41 commenti

La nuova truffa si fa con l'sms, nel mirino i conti correnti online: numerose le segnalazioni

I correntisti di Intesa Sanpaolo corrono il rischio di veder prosciugato il loro conto attraverso un ingegnoso sistema truffaldino che consiste nel tentato di accesso all'home banking e nella successiva telefonata, apparentemente dal numero verde della banca, che chiede il codice ricevuto per sms. Federconsumatori: "Fare attenzione e denunciare"

Svuotare il conto corrente tramite home banking. E' la truffa che numerosi correntisti di Banca Intesa Sanpaolo hanno segnalato a Federconsumatori Prato che si è immediatamente attivata per limitare i danni. Il tranello è ben architettato e rischia di mietere un bel po' di vittime perché la telefonata che i correntisti ricevono a nome della banca arriva da un numero visibile che altro non è che il numero verde di Intesa Sanpaolo e cioè 800 303303. Ma come è possibile accedere all'home banking e fare operazioni di prelievo? In pratica i truffatori riescono ad avere le credenziali di accesso dei correntisti ma, una volta entrati nel conto online con l'obiettivo di ritirare denaro, il sistema di sicurezza della banca, tramite la propria app, notifica al titolare del rapporto il tentativo di effettuare una disposizione bancaria da un punto di accesso internet sconosciuto. E qui arriva il giochetto: i truffatori, sostituendo il proprio numero con quello che effettivamente è della banca, telefonano alla vittima fingendosi dipendenti di Intesa Sanpaolo e chiedono al correntista di comunicare il numero nel frattempo inviato con un sms così da bloccare qualsiasi intrusione ma, in realtà, necessario per confermare l'operazione e prelevare soldi.

Occhio a non cadere nella truffa, difendersi è facile perché Intesa Sanpaolo in caso di sospetta violazione dell'home banking non chiede nessuna informazione al telefono ma invita semplicemente a recarsi di persona alla filiale. In più, la banca non chiama i propri clienti usando il numero verde. Federconsumatori raccomanda di fare attenzione a telefonate sospette e invita a non fornire alcun numero riportato in un eventuale sms che dovesse arrivare. Naturalmente occorre anche presentare denuncia in questura o al comando dei carabinieri così da attivare le verifiche utili a risalire agli autori della truffa.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus