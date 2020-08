Dodici mesi a partire da settembre per realizzare una scuola con dieci aule di supporto al polo di via Reggiana a San Giusto già utilizzabile per l'anno scolastico 2021/2022.E' la sfida che vuole vincere il presidente della Provincia, Francesco Puggelli che ieri, 6 agosto, ha presentato il progetto insieme ai tecnici che lo hanno realizzato, l'architetto Giuseppe Colucci di Colucci&partners e l'ingegnere Luca Pagni. Passare dalla carta al taglio del nastro in così poco tempo, non è una cosa facile in un Paese burocratizzato come l'Italia, ma la Provincia sfrutterà tutte le possibilità che offre il Decreto Semplificazioni per sbrigare entro l'anno il passaggio da progetto definitivo a esecutivo e le procedure di gara, con l'obiettivo di affidare i lavori a gennaio. Con le dovute proporzioni, il modello da seguire sarà quello utilizzato a Genova per la costruzione del Ponte San Giorgio. “Con questo progetto – commenta Puggelli – vogliamo dare un segnale forte ai cittadini. Non solo sul fronte dell’edilizia scolastica, ma anche sul fronte di una pubblica amministrazione che funziona, che è veloce ed efficiente. Renderemo tutte le fasi di realizzazione dell’opera visionabili da chiunque grazie al sito appositamente realizzato (sito web dedicato https://www.scuoladilegnoprato.it/), perché vogliamo essere aperti, trasparenti e diretti verso la cittadinanza. Quella che lanciamo è una grande sfida, non solo perché da qui a un anno saremo in grado di realizzare una nuova scuola, ma anche perché vogliamo mostrare un’amministrazione rapida, che sa rispondere ai bisogni della città e che dialoga con essa. Il post emergenza deve essere una vera ripartenza, una rinascita, e anche il modo di dimostrare che le cose si possono fare e anche velocemente".