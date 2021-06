10.06.2021 h 08:40 commenti

La nuova legge regionale sui rifiuti blocca la gestione dei liquami a Gida, è allarme

Da venerdì gli impianti sono praticamente fermi. A Baciacavallo vengono trattati circa i due terzi delle svuotature di fosse settiche e pozzi neri della piana. Industriali preoccupati: "Distretto tessile pratese a rischio con lo stop agli scarichi nella rete fognaria"

La nuova legge regionale sui rifiuti rischia di mettere in ginocchio Gida ma, soprattutto, di paralizzare la gestione e lo smaltimento dei rifiuti liquidi, cioè i liquami di fosse settiche e pozzi neri e residui di pulitura delle rete fognaria e delle caditoie, con ricadute negative su tutto il territorio

A lanciare l'allarme è il presidente di Gida, Alessandro Brogi, che non nasconde i timori per la situazione difficile che sta vivendo l’azienda in seguito alla pubblicazione della nuova legge regionale sugli impianti di depurazione e gestione degli extraflussi. Da venerdì scorso, infatti, gli impianti di Gida che si occupano di questo particolare settore sono fermi ed impossibilitati ad accogliere i camion degli autospurghisti.

La situazione è resa ancor più delicata dal fatto che, non più tardi di qualche settimana fa, Gida ha firmato un accordo unico nel suo genere con il Consorzio Spurghisti Associati (Csa) per quel che riguarda lo smaltimento dei rifiuti liquidi (149mila tonnellate all’anno). Un patto che aveva come obiettivo principale quello di mettere al riparo tutta l’area metropolitana da situazioni di crisi come quelle che si sono verificate nel 2018, durante l’emergenza fanghi di smaltimento dei depuratori, garantendo così la continuità del servizio di vuotatura di pozzi neri e fosse biologiche.

“Abbiamo più volte espresso le nostre problematiche e perplessità direttamente alla Regione in questi giorni. E’ stato fissato un incontro venerdì prossimo con l’assessore regionale all’ambiente, Monia Monni – insiste Brogi -. Ci auguriamo che proprio da questo incontro arrivi una soluzione in grado di sbloccare questo impasse e di farci riaprire il servizio di smaltimento. In caso contrario le conseguenze saranno fortemente negative per tutta l’area metropolitana di Prato, Firenze e Pistoia. Ricordo che gli impianti di Gida gestiscono circa i 2/3 dei liquami derivanti da svuotature di fosse settiche e pozzi neri della piana”.

Preoccupazione per la nuova legge anche da parte degli industriali: "Non c'è solo la questione liquami da fosse settiche, peraltro ancora più paradossale di quanto sia emerso in questi giorni, a minacciare Gida e con essa il distretto pratese - si legge in una nota di Confindustria Toscana Nord -, ma un pericolo ancora più grave che investe la sopravvivenza dell'intero tessile di Prato: la messa in discussione della possibilità per le tintorie e le rifinizioni (e tutte le altre aziende a umido, anche di altri settori) di immettere i propri scarichi nella rete fognaria. La situazione che si è determinata va a minare alle fondamenta il sistema di gestione delle acque per il quale Prato è considerata un'eccellenza a livello internazionale". Publiacqua, in particolare, ha chiesto alla Regione Toscana di non concedere più alle imprese di scaricare nella rete fognaria, temendo di non poter rientrare nei limiti imposti da Arpat per la qualità delle acque che vengono scolmate dalle fogne in caso di sovraccarico di queste ultime.

Su quest'ultimo aspetto Publiacqua precisa "che il gestore si trova ad essere responsabile, anche penalmente, di eventuali inquinamenti determinati da tali scarichi. Tali responsabilità, pur comprendendo le esigenze degli industriali, non possono essere fatte ricadere su un soggetto che non ha controllo alcuno sugli scarichi medesimi. In data 28 ottobre 2020, Publiacqua - prosegue la nota - si è vista rinnovata l’autorizzazione allo scarico degli scolmatori della fognatura mista del Calice. In tale decreto sono state riportate prescrizioni che rendono non più compatibili eventuali deroghe rilasciate dalle autorità competenti ai limiti di scarico in fognatura da parte delle industrie.

Monni, smentendo che sia in programma un vertice con Gida, sottolinea come "prima dell’entrata in vigore della nuova norma gli uffici regionali hanno comunicato a Gida la necessità di espletare quindi il necessario iter autorizzativo per lo svolgimento di alcuni tipi di attività. In questo è stato assicurato, come sempre viene fatto, il massimo supporto tecnico possibile da parte dei nostri uffici". "Ben comprendo - aggiunge - la preoccupazione che si è venuta a creare tra gli operatori del settore e voglio quindi ringraziare il sindaco di Prato Matteo Biffoni per il costante supporto che mi ha assicurato in questi giorni, ma è giusto dire con chiarezza che non ci sono criticità di sistema. Per questo motivo ho invitato il consorzio degli spurghisti, che sottoscrisse a metà maggio un accordo con Gida, ad un incontro in Regione Toscana, insieme al sindaco Biffoni, in cui ci confronteremo sul percorso che abbiamo davanti per le prossime settimane”.

Critiche dal centro destra pratese sulla questione: “La tardiva svolta ambientalista della Regione - dice il consigliere della Lega Marco Curcio - è un boomerang che colpisce direttamente Gida e l’intero distretto pratese. Per tamponare la ferita di Santa Croce sull’Arno che sta colpendo anche amministratori locali del Pd, si finisce col colpire per l’ennesima volta la realtà produttiva di Prato e Provincia, che meriterebbe invece attenzione e sostegno e non ulteriori penalizzazioni". Mentre Tommaso Cocci (Fratelli d'Italia) aggiunge: "Non intendiamo che Prato paghi le colpe di altri. Nel mezzo di una crisi economica e sociale devastante, invece di fare leggi che agevolano lo sviluppo economico, la sinistra impugna la spada pronto a infierire il colpo di grazia. Questo non è accettabile, chiederò conto al sindaco Biffoni di questa ennesima scelta folle ed anti-pratese perpetrata dalla Regione a guida Pd". Da parte sua l'assessore, smentendo che sia in programma un vertice con Gida, sottolinea come "prima dell’entrata in vigore della nuova norma gli uffici regionali hanno comunicato a Gida la necessità di espletare quindi il necessario iter autorizzativo per lo svolgimento di alcuni tipi di attività. In questo è stato assicurato, come sempre viene fatto, il massimo supporto tecnico possibile da parte dei nostri uffici".

Per tale motivo Publiacqua si è trovata costretta a comunicare a tutti gli enti interessati che formulerà parere negativo a richieste in tal senso per evitare sanzioni penalmente rilevanti".