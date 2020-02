18.02.2020 h 13:50 commenti

La nuova gioielleria e 18 appartamenti, ecco come cambia l'area Paci a Tobbiana

Via libera della commissione urbanistica al progetto frutto della permuta tra Comune e famiglia Paci per realizzare la nuova strada al posto dell'attuale negozio che sarà abbattuto

Inizieranno ad aprile i lavori di costruzione della nuova gioielleria Paci che permetterà l’abbattimento dell’attuale negozio in modo da realizzare il collegamento viario diretto tra la Tangenziale e via Traversa Pistoiese attraverso il congiungimento di via Orione e via dell’Orsa minore. Questa mattina, 18 febbraio, la commissione urbanistica ha approvato a maggioranza il progetto che comprende anche la realizzazione di 18 appartamenti alle spalle della gioielleria. È il primo permesso di costruzione convenzionato del nuovo piano operativo e permette di sbloccare una questione, quella viaria, che si trascina da una ventina di anni.





L'intervento, realizzato dalla Gecom srl, dovrebbe avere una durata che va dai 18 ai 24 mesi. Una volta terminato, inizierà il trasloco della gioielleria e a ruota il Comune potrà dare il via all'abbattimento della vecchia sede per far posto alla nuova strada.

I termini della permuta con il Comune di Prato sono noti: la famiglia Paci ha ceduto all'amministrazione comunale l'attuale sede della gioielleria (di conseguenza ora è in affitto) e 130mila euro in cambio del terreno che si trova nella vicina via Mati a pochi passi dalla Tangenziale. Qui sarà costruito il nuovo negozio, 300 mq circa, 18 appartamenti con relativi spazi per la sosta e un parcheggio pubblico da 28 posti. Gli oneri sono stati monetizzati e ammontano a 80mila euro. Cifra che il Comune userà per realizzare un boschetto nelle immediate vicinanze nei pressi della Tangenziale accanto al distributore. Sono già visibili camion e operai a lavoro. In più sarà sistemata anche via del Ciliegio.

La commissione urbanistica ha dato alcune prescrizioni per l'esecuzione dei lavori: i camion potranno entrare solo dalla Tangenziale in modo da non appesantire il carico di traffico e ambientale nell'abitato di Tobbiana e di Vergaio; dovrà essere preservata la bellissima quercia secolare che si trova ai margini dell'area di cantiere. "E' un progetto curato e rispettoso dell'ambiente - afferma Maurizio Calussi, presidente della commissione urbanistica - che ci permette di dare una risposta alle esigenze della zona sul fronte viabilità attesa da moltissimo tempo. In più il polmone verde che a breve sorgerà lungo la Tangenziale migliorerà la qualità ambientale e urbanistica di questo pezzo di città".

