07.09.2021 h 15:45 commenti

La nuova Ac Prato si presenta ai suoi tifosi il 13 settembre. Ecco come partecipare

Appuntamento in piazza San Francesco a partire dalle 21. Intanto i biancazzurri sono stati inseriti nel girone D

E' arrivato il giorno della presentazione. A pochi giorni dall'avvio del campionato di serie D (fissato il 19 settembre) il nuovo Ac Prato di Stefano Commini si presenta ai suoi tifosi. La società nei propri canali social ha annunciato che il giorno lunedì 13 settembre 2021, a partire dalle ore 21, si terrà in Prato, in piazza San Francesco, la presentazione ufficiale della squadra dello staff tecnico e delle maglie ufficiali per la stagione sportiva 2021/2022.

Nel rispetto della normativa anti Covid-19, per partecipare all’evento sarà necessario prenotarsi cliccando sul seguente link https://acprato1908.boxofficetoscana.it.

La sera dell’evento all’ingresso sarà necessario esibire agli addetti alla sicurezza ed al controllo: ricevuta di prenotazione e green pass attestante l’avvenuta vaccinazione contro il Covid-19, ovvero l’avvenuta guarigione recente dal Covid-19 o in alternativa esibire referto di tampone molecolare eseguito nelle 48 ore precedenti con esito negativo.

Già domenica scorsa c'è stata una prima appendice, con l'amichevole vinta in rimonta dai biancazzurri di mister Luigi Pagliuca al Chiavacci contro la Zenith Audax per 3-2, alla presenza di moltissimi tifosi che hanno gremito i gradoni e gli spazi dell'impianto del Purgatorio.

Nei prossimi giorni, arriveranno nuovi particolari sulla scaletta della serata.

Intanto sono stati diramati anche i gironi del prossimo campionato di serie D. Il Prato è inserito nel girone D con: Aglianese, Bagnolese, Fanfulla, Lentigione, Progresso, Rimini, Alcione Milano, Borgo San Donnino, Forlì, Mezzolara, Ravenna, Sammaurese, Athletic Carpi, Correggese, Ghiviborgo, Real Forte Querceta, Sasso Marconi, Seravezza Pozzi, Tritium.

Stefano Chini