La notte dei ricercatori al Pin apre le porte dei laboratori sulla realtà virtuale

Il 30 settembre tutti gli atenei toscani partecipano alla Bright night. Al Pin sarà possibile anche visitare la galleria del vento e partecipare al workshop sulla sostenibilità e l'economia circolare. Spazio anche alla digitalizzazione e l'innovazione di processo

L’edizione 2022 della Notte dei Ricercatori, che si celebra il 30 settembre, per il Pin di Prato coincide con il trentennale della sua fondazione.

Le porte dell'ateneo si apriranno per raccontate ai partecipanti i progetti che coinvolgono i laboratori: si potranno vedere le applicazioni di realtà virtuale a cura del PercLab e visitare la Galleria del Vento che sperimenta la forza del vento sulle costruzioni civili. Le applicazioni di realtà virtuale attualmente sperimentabili sono: “Virtual Forrest” che permette di immergersi in un bosco, in un team del corpo forestale che interviene sugli alberi; “Virtual Leonardo" che fa letteralmente toccare con mano alcuni progetti di Leonardo che sono solo rimasti sulla carta (i progetti sono stati ricostruiti in 3d) e “Dante VR Dante” che permette di immergersi nell’Inferno della Commedia dantesca.

Al centro della giornata il workshop, in aula magna a partire dalle 15, suddiviso in due sessioni tematiche: Sostenibilità ed economia circolare; Digitalizzazione, ICT e innovazione di processo. Nella prima sessione di lavoro si discuterà dell'importanza del monitoraggio ambientale di materiali solidi liquidi e gassosi, della sostenibilità nel settore tessile, come cambieranno i tessuti e i fashion brand, PNRR, transizione ecologica e giovani.

Alle 16 si parla di digitalizzazione con Nuovi modelli di business e strumenti di digital marketing La prototipazione e i campi di applicazione della stampa 3D, Laboratorio Promo Design; Metaverso: un nuovo mondo da scoprire, Comunicare con la luce: un futuro sostenibile,Task automation in service

L'evento è di libero, accesso a tutti gli interessati, la preiscrizione non è obbligatoria, anche se è gradita.

