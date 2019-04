01.04.2019 h 10:45 commenti

La "notte degli oscar" dell'enogastronomia toscana incorona tante aziende pratesi, ecco quali sono

Sabato sera il Golf club Le Pavoniere ha ospitato il Tuscany Food Awards 2019. Prato si è distinta per il pane, i dolci, l'olio, la birra e i salumi. A Daniela Daniele di Carmignano il premio Coldiretti Imprese in Rosa

Ci sono molte aziende pratesi tra i vincitori e le menzioni speciali del Tuscany Food Awards 2019. La “notte degli oscar” dell’enogastronomia si è svolta sabato sera, 30 marzo, al Golf Club Le Pavoniere alla presenza del sindaco Matteo Biffoni. La manifestazione è giunta alla terza edizione e nasce con il patrocinio di Coldiretti, Regione Toscana ed altri oartner.

Divisi in 10 categorie che corrispondono alle produzioni più caratteristiche (Birre artigianali, dolci tipici, formaggi, tartufi, liquori, olio, pane, salumi, vino, conserve e speciali) i Tuscany Food Awards, assegnati da una giuria di esperti, sono un'occasione per riunire in una speciale serata tutti i protagonisti del mondo agroalimentare toscano.

Per i prodotti da forno ha vinto Pane amore e fantasia di Prato mentre il Forno Fogacci, sempre di Prato, ha ottenuto una menzione speciale. Per i dolci ha trionfato il Forno Steno di Vaiano e ha ottenuto una menzione speciale ancora Pane amore e fantasia.

Sull'olio c'è un'azienda di Carmignano che tiene alti i colori del territorio: è Puro Carmignano di Daniela Daniele che ha ottenuto la menzione speciale.

Tra i salumi menzione speciale al Poggiolino di Montemurlo.

Nella categoria speciali troviamo il forno Marco Masini. Per la birra si è distinto il birrificio Badalà di Montemurlo.

Riconoscendo il ruolo determinante delle donne nel mondo agricolo toscano, Coldiretti ha assegnato il riconoscimento “Imprese in Rosa” a Daniela Daniele, titolare di Puro Carmignano, per "l'agresto", un condimento antico riscoperto approfondendo ricette della tradizione toscana. L'azienda, premiata anche per l'olio, produce anche miele e composte.