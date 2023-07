25.07.2023 h 12:05 commenti

La musica rock risuona a Montepiano, tutto pronto per 'Monteloud Rock Fest'

Appuntamento al Parco del Poggetto sabato 29 luglio a partire dalle 17. Diverse le band che si alterneranno sul palco e poi dj set con i più grandi successi rock e metal

Tutto pronto per la prima edizione di 'Monteloud Rock Fest', manifestazione organizzata da un gruppo di volontari con la pro loco, dedicata al rock in programma sabato 29 luglio, a partire dalle 17, al parco del Poggetto a Montepiano. Stand, street food, birra e tanto rock per gli appassionati del genere che potranno fare una vera e propria 'scorpacciata' di musica dal vivo. I concerti cominceranno alle 19: sul palco si alterneranno Speed Stroke, Hogans Alley, the Smaze e the Friendly Robot Company. E non è finita: conclusa la musica dal vivo, chi vorrà potrà scatenarsi nel ballo sulle note dei più grandi successi rock e metal proposti dal dj set. Tutte le informazioni sulle pagine social di 'Monteloud Rock Fest”.



